Розслідувачі виявили 26 "небойових смертей" у полку "Скеля": в підрозділі прокоментували

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" Збройних сил України може мати чисельність близько 13 тисяч осіб і при цьому проводить військову підготовку у надскладних умовах, встановили розслідувачі медіа "Бабель". Опитані військовослужбовці розповіли про замінований периметр навчального табору, побиття та постріли бойовими кулями при спробі втечі. Тим часом у підрозділі "Скеля" спростували частину фактів та заявили, що зацікавлені у встановлені істини.

У штурмовому полку "Скеля", який проводить справді серйозні підготовку до боїв та має гарне забезпечення від Генштабу ЗСУ, виявили 26 випадків "небойових смертей", ідеться у розслідуванні. Медіа поговорило з родичами загиблих та з чинними військовими: частина імен приховані, частина — відкриті. Журналісти запевнили, що мають усі відеосвідчення, які можуть довести реальні випадки насильства у 425 ОШБр "Скеля". Серед іншого, з'ясували, що у більшості підозрілих випадків причиною смерті вказана "пневмонія", хоч насправді може іти мова про смерть через катування та побиття. Також зауважується, що до складу полку, яким керує підполковник та Герой України Юрій Гаркавий, можуть брати людей із залежними (алкогольними, наркотичними), бійців після СЗЧ, і також громадян з поганим здоров'ям, які чомусь стали повністю придатними після ВЛК.

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Розслідування про полк "Скеля" — командир, Герой України, підполковник Юрій Гаркавий Фото: 425 ОШП Скеля / X

У розслідуванні фігурують імена кількох потерпілих. Серед них — Олександр Семенов, який сказав, що його били, волокли за квадроциклом, а потім помер у лікарні. Інше ім'я — Олександр Жикін, який прийшов в армію по повістці, отримував замісну терапію доки не зустрів спротиву командира (ймовірно, 142 бригади), пішов у СЗЧ, опинився у полку "Скеля" і бачив, в яких умовах тримають людей у карцерах. Співрозмовники "Бабеля" також описали так звані "курятники" на 1000-1200 осіб — колишні ферми без вікон, які виконують роль розподільчих центрів. Інші анонімні бійці розповіли про навчальні центри. З одного боку, вони визнали високу якість підготовки. З іншого, скаржились на походи у вбиральню під конвоєм, замінований периметр, на якому підривались втікачі, побиття за порушення та виснажливі фізичні вправи.

Розслідування про полк "Скеля" — Олександр Жикін Фото: Бабель

"Бабель" отримав коментар начальника групи цивільно-військового співробітництва "Скелі" Андрія Сурая. Представник полку відповів на деякі факти. З його слів, він вперше чув про те, що людей не пускають у вбиральню. Щодо мінування — пояснив, що "не потрібно було ступати туди, де написано мінування".

У матеріалі перелічили імена деяких загиблих — це Віталій Салтан (34 роки, помер у лікарні), Дмитро Коваль (50 років, неуточнена кардіоміопатія), Володимир Цуканов (32 роки, легенева недостатність), Віталій Карат (38 років, недокрів'я, а у "Скалі" сказали, що він "упав зі сосни"). Статтю ілюструють фото загиблих: бачимо, як виглядали чоловіки до того, як потрапили у підрозділ.

Розслідування про полк "Скеля" — Віталій Салтан Фото: Бабель Розслідування про полк "Скеля" — Дмитро Крваль Фото: Бабель Розслідування про полк "Скеля" — Володимир Цуканов Фото: Бабель

Розслідування про полк "Скеля" — відповідь підрозділу

Після виходу розслідування "Бабель" 425 полк "Скеля" на сторінці Facebook відповів на обвинувачення. Найперше наголошується, що у кожному випадку слід розбиратись окремо та не узагальнювати. Далі вказано, що 18 з 26 осіб померли у лікарні й що полк працює з тими, кого визнали придатним після ВЛК. Також уточнили, що журналісти отримали свідчення від чоловіків, які не хотіли і не збиралися на військову службу, тобто — від "ухилянтів", і тому їхні слова потрібно додаткового перевіряти. До всього, зауважується, що підрозділ воює на гарячих відтинках фронту, має визначні досягнення, тим часом на компрометуючі матеріали реагують "особи, які в інформаційному просторі грають на користь Росії, зокрема, блогери Олешко та Гнап".

"Ми не стверджуємо, що такі свідчення автоматично є неправдивими. Проте вважаємо, що вони потребують особливо ретельної перевірки та не можуть розглядатися як беззаперечний доказ без підтвердження фактами, документами та результатами офіційних розслідувань", — ідеться у поясненні.

Розслідування про полк "Скеля" — відповідь про фігурантів Фото: Скриншот

Зазначимо, медіа і раніше писали про ситуацію у полку "Скеля". Наприклад, у квітні 2026 року військова омбудсменка Ольга Решетилова відреагувала на інформацію про можливі інциденти у підозрілі та заявила, що проведе розслідування і про результати доповість головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

Нагадуємо, заступник військового омбудсмана Руслан Циганков розповів про перевірку медичного забезпечення у полку "Скеля".