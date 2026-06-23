Расследователи выявили 26 "небоевых смертей" в полку "Скала": в подразделении прокомментировали

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" Вооружённых сил Украины может насчитывать около 13 тысяч человек и при этом проходит военную подготовку в чрезвычайно сложных условиях, установили журналисты медиапроекта "Бабель". Опрошенные военнослужащие рассказали о заминированном периметре учебного лагеря, избиениях и выстрелах боевыми патронами при попытке побега. Между тем в подразделении "Скала" опровергли часть фактов и заявили, что заинтересованы в установлении истины.

В штурмовом полку "Скала", который проводит действительно серьезную подготовку к боям и получает хорошее обеспечение от Генштаба ВСУ, выявили 26 случаев "небоевых смертей", говорится в расследовании. СМИ поговорило с родственниками погибших и действующими военными: часть имен скрыта, часть — открыта. Журналисты заверили, что располагают всеми видеосвидетельствами, которые могут доказать реальные случаи насилия в 425 ОШБр "Скала". Среди прочего выяснилось, что в большинстве подозрительных случаев причиной смерти указана "пневмония", хотя на самом деле речь может идти о смерти в результате пыток и избиений. Также отмечается, что в состав полка, которым командует подполковник и Герой Украины Юрий Гаркавый, могут принимать людей с зависимостями (алкогольной, наркотической), бойцов после СЗЧ, а также граждан с плохим здоровьем, которые по какой-то причине стали полностью годными после ВЛК.

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Расследование о полке "Скала" — командир, Герой Украины, подполковник Юрий Гаркавый Фото: 425 ОШП Скеля / X

В расследовании фигурируют имена нескольких потерпевших. Среди них — Александр Семенов, который рассказал, что его избивали, тащили за квадроциклом, а затем он скончался в больнице. Еще одно имя — Александр Жикин, который пришел в армию по повестке, получал заместительную терапию, пока не столкнулся с сопротивлением командира (вероятно, 142-й бригады), ушёл в СЗЧ, оказался в полку "Скала" и видел, в каких условиях держат людей в карцерах. Собеседники "Бабеля" также описали так называемые "курятники" на 1000-1200 человек — бывшие фермы без окон, выполняющие роль распределительных центров. Другие анонимные бойцы рассказали об учебных центрах. С одной стороны, они признали высокое качество подготовки. С другой — жаловались на походы в туалет под конвоем, заминированный периметр, на котором взрывались беглецы, избиения за нарушения и изнурительные физические упражнения.

Расследование о полке "Скала" — Александр Жикин Фото: Бабель

"Бабель" получил комментарий начальника группы гражданско-военного сотрудничества "Скалы" Андрея Сурая. Представитель полка прокомментировал некоторые факты. По его словам, он впервые слышит о том, что людей не пускают в туалет. Что касается минного поля, то он пояснил, что "не нужно было заходить туда, где написано "минное поле".

В материале перечислены имена некоторых погибших — это Виталий Салтан (34 года, скончался в больнице), Дмитрий Коваль (50 лет, неуточненная кардиомиопатия), Владимир Цуканов (32 года, легочная недостаточность), Виталий Карат (38 лет, анемия, а в "Скале" сказали, что он "упал с сосны"). Статью иллюстрируют фотографии погибших: мы видим, как выглядели эти мужчины до того, как попали в подразделение.

Расследование о полке "Скала" — Виталий Салтан Фото: Бабель Расследование о полке "Скала" — Дмитрий Крваль Фото: Бабель Расследование о полке "Скала" — Владимир Цуканов Фото: Бабель

Расследование о полке "Скала" — ответ подразделения

После публикации расследования "Бабель" 425-й полк "Скала" на своей странице в Facebook ответил на обвинения. Прежде всего отмечается, что каждый случай следует рассматривать отдельно и не обобщать. Далее указано, что 18 из 26 человек умерли в больнице и что полк работает с теми, кого признали годными после ВЛК. Также уточнили, что журналисты получили показания от мужчин, которые не хотели и не собирались идти на военную службу, то есть — от "уклонистов", и поэтому их слова нужно дополнительно проверять. К тому же отмечается, что подразделение воюет на горячих участках фронта, имеет выдающиеся достижения, в то время как на компрометирующие материалы реагируют "лица, которые в информационном пространстве действуют в интересах России, в частности, блогеры Олешко и Гнап".

"Мы не утверждаем, что такие показания автоматически являются ложными. Однако считаем, что они требуют особенно тщательной проверки и не могут рассматриваться как неопровержимое доказательство без подтверждения фактами, документами и результатами официальных расследований", — говорится в пояснении.

Расследование о полке "Скала" — ответ о фигурантах Фото: Скриншот

Отметим, что СМИ и ранее писали о ситуации в полку "Скала". Например, в апреле 2026 года военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на информацию о возможных инцидентах в полку и заявила, что проведет расследование и доложит о его результатах главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Напоминаем, что заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков рассказал о проверке медицинского обеспечения в полку "Скала".