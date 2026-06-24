Десятки подозрительных смертей военнослужащих: ГБР начало расследование в отношении штурмового полка "Скала"

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Об этом сообщили в ГБР.

В журналистском расследовании речь идет о возможных избиениях военнослужащих, злоупотреблениях со стороны командиров и других нарушениях в подразделении.

После публикации материала следователи возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о превышении власти или служебных полномочий военнослужащим в условиях военного положения, если это привело к тяжким последствиям.

В ГБР сообщили, что в настоящее время проверяют все факты, приведенные в публикации, и выясняют, что именно происходило в подразделении. Также следователи устанавливают все обстоятельства, о которых говорится в журналистском материале.

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"По результатам расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена", — сообщили в ГБР.

Досудебное расследование продолжается.

Расследование по делу о полке "Скала": что известно

Ранее медиа "Бабель" опубликовало расследование о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Журналисты заявили, что выявили 26 случаев так называемых "небоевых смертей" военнослужащих подразделения и собрали показания действующих и бывших бойцов, а также родственников погибших.

В материале речь идет о возможном применении насилия в отношении военнослужащих, превышении полномочий, жестких условиях содержания и подготовки.

Журналисты также привели истории нескольких военнослужащих. В частности, Александр Семенов, по словам авторов расследования, подвергся избиению и скончался в больнице. Другой фигурант материала — Александр Жикин — рассказывал об условиях пребывания в подразделении и о карцерах, которые он видел.

По данным "Бабеля", в большинстве случаев подозрительных смертей в качестве причины указывали пневмонию или другие заболевания. Среди погибших, чьи имена упомянуты в расследовании, — Виталий Салтан, Дмитрий Коваль, Владимир Цуканов и Виталий Карат.

В "Скале" подчеркнули, что не отвергают обнародованные показания, однако считают, что они требуют тщательной проверки и подтверждения документами и результатами официальных расследований. Также в подразделении заявили о заинтересованности в установлении всех обстоятельств.

Напомним, что украинские СМИ уже сообщали о возможных нарушениях в полку "Скала". В частности, в апреле 2026 года военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на соответствующие публикации и заявила о начале проверки. По её словам, результаты расследования должны были быть доложены главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Кроме того, заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков сообщил о проверке состояния медицинского обеспечения в подразделении.