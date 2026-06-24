Лубінець відреагував на розслідування про "Скелю": що дізнався про тортури

Уповноважений Верховної Ради з захисту прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дізнався про розслідування у 425 полку "Скеля" і відразу вирішив провести власну перевірку. Омбудсмен окремо зауважив, що отримав всебічну підтримку від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

До з'ясування деталей інцидентів, про які розповіли у медіа, вже долучилась спеціалізована прокуратура у сфері оборони, Військово служба правопорядку та ДБР, ідеться у дописі Лубінця на сторінці Facebook. Тим часом омбудсмен проведе власну перевірку та не залишить без уваги інформацію про можливі катування у полку "Скеля", про які він щойно дізнався.

Лубінець пояснив, щодо яких фактів буде проводити розслідування. Зокрема, ідеться про можливе "застосування тортур", влаштування приміщень для незаконного обмеження волі й про доведення до самогубства. З його слів, вже завтра, 25 червня, спеціальна моніторингові місія омбудсмена виїде у підрозділ і його запевнили, що буде "повне сприяння".

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"Окремо провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Дякую за оперативну реакцію — Військова служба правопорядку вже працює над з’ясуванням обставин", — ідеться у дописі.

Розслідування про "Скелю" — коментар Лубінця Фото: Скриншот

Під публікацією Лубінця з'явилось близько сотні коментарів. У деяких писали, що довіряють "Скелі" і вірять у справедливе розслідування. У інших — писали, що такі ж порушення є в інших підрозділах, наприклад, у 225 окремому штурмовому полку. Також були зауваження, що перевірки не дадуть результатів, оскільки про них попереджені заздалегідь.

Розслідування про "Скелю" — коментарі під заявою Лубінця Фото: Скриншот

Розслідування про "Скелю" — деталі

Зазначимо, 23 червня видання "Бабель" опублікувало розслідування про 425 полк "Скеля". Тема розслідування — спроба з'ясувати, чому у підрозділі з 13 тисяч бійців виявили 26 "небойових смертей". Анонімні та неанонімні співрозмовники розповіли про так звані "курятники", в яких утримували мобілізованих перед розподілом по навчальних центрах. При цьому з'ясувалось, що у приміщеннях не було вікон, а у людей забирали телефони й не дозволяли контактів з родичами. Наступний етап — це військова підготовка у навчальному центрі. Згідно з заявою одного з бійців, територія навколо центру могла бути замінована, а мобілізовані отримували погрози від інструкторів, які, до всього, інколи могли застосувати фізичну силу. Втім, визначали, що підготовка відбувалась на високому рівні, бо її проводили досвідчені військові. Медіа описало обставини підозрілих смертей 26 чоловіків: тепер цими питаннями займеться Лубінець. Тим часом з'явилась реакція полку "Скеля": наголошувалось, що сприятимуть офіційному розслідуванню і просили не узагальнювати.

Нагадуємо, 24 червня ДБР повідомило про відкриття кримінального провадження щодо ситуації у 425 полку "Скеля". Народний депутат Олександр Федієнко відреагував на розслідування "Бабеля" і порушив питання перебування в армії людей на замісній терапії.