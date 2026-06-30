В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку: с кем сейчас находится его 5-летняя дочь, — Лубинец

В Кривом Роге 34-летнего мужчину мобилизовали, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду. По словам директора учреждения, девочку воспитывал исключительно отец, поэтому после его мобилизации ребенок фактически остался без единственного родителя, который о ней заботился.

Как сообщает местное издание "СВОИ", речь идет о воспитаннице детского сада № 125. Согласно данным судебного реестра, после развода родителей девочка проживает вместе с отцом. Мать, как отмечается, отказалась от её воспитания, хотя продолжает выплачивать алименты.

По информации журналистов, мужчина находился в розыске ТЦК и СП. Однако, несмотря на это, он дважды обращался с заявлениями о предоставлении отсрочки от мобилизации, но каждый раз получал отказ. В издании предполагают, что причиной могло стать отсутствие судебного решения, официально подтверждающего факт самостоятельного воспитания ребенка.

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В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку Фото: Скриншот из видео

После мобилизации мужчины в один из районных ТЦК и СП прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе сотрудники ювенальной превенции. Журналисты "СВОИХ" также находились на месте и более четырёх часов ждали разрешения ситуации.

Директор детского сада Наталья Евтушенко рассказала, что девочку зачислили в детский сад буквально накануне. По её словам, после мобилизации отец ещё успел позвонить и спросить, где находится дочь, однако после этого на связь больше не выходил. Сейчас ребёнок находится вместе с родным дедушкой по отцовской линии.

Однако, как отметил народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко, дедушка и отец не общались около трёх лет.

"Как теперь пожилой человек должен ухаживать за ребенком? Объясните мне", — спросил он.

Отца 5-летней девочки мобилизовали, пока она находилась в детском саду Фото: СВОИ | Кривой Рог

Кроме того, по данным журналистов, в связи с этим инцидентом Верховная Рада вызвала руководителя местного ТЦК и СП для дачи объяснений.

В региональном представительстве Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Кривом Роге сообщили, что уже направили официальные запросы в районный ТЦК, СП и Службу по делам детей. Там отметили, что ответы могут поступить примерно в течение недели.

В то же время журналисты пытались получить комментарий в областном ТЦК и СП, однако связаться с учреждением не смогли. На горячей линии им посоветовали обратиться с официальным письменным запросом.

Следует отметить, что на момент написания материала в областном ТЦК не предоставили никаких официальных комментариев по поводу этой ситуации.

Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге — реакция Дмитрия Лубинца

Также на инцидент отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что эта история вызывает больше вопросов, чем ответов, и поэтому требует тщательной проверки.

"Отец сам нес ответственность за ребёнка после развода. Именно он решал всё — от повседневных мелочей до самых важных вопросов. Сейчас девочка фактически осталась с чужим человеком — директором учреждения", — отметил он.

В настоящее время Лубинец поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства дела. Соответствующие запросы уже направлены в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, Службу по делам детей и исполнительные органы местного самоуправления.

По словам омбудсмена, проверка должна установить, была ли мобилизация законной, а также выяснить, при каких обстоятельствах малолетний ребенок остался без родительской опеки и были ли надлежащим образом обеспечены его права и безопасность.

В то же время Лубинец подчеркнул, что мобилизация необходима в условиях войны, однако каждый такой случай требует отдельной и беспристрастной оценки.

"Мобилизация необходима стране, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении. И именно поэтому мы должны честно разбирать каждый такой случай. Не ради конфликта. А ради справедливости", — написал чиновник.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная ситуация в Кривом Роге. В частности, 16 февраля этого года военные ТЦК мобилизовали отца-одиночку, у которого не было оснований для отсрочки. Впоследствии 14-летнего подростка временно поместили в Центр социально-психологической реабилитации.

Также "Фокус" сообщал , что в Одессе полиция возбудила уголовное дело после инцидента, в ходе которого представители ТЦК забрали собаку в разгар конфликта с гражданскими лицами. Впоследствии животное вернули владелице, однако ветеринары обнаружили у него разрыв связки, из-за чего правоохранители начали расследование по факту жестокого обращения с животными.