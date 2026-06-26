Похитили собаку и выбросили с поврежденной лапой: в Одессе полиция расследует инцидент с ТЦК

В Одессе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой во время конфликта граждан с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В сети разгорелся скандал после того, как паблики облетели кадры, на которых представители ТЦК за поводок заводят в микроавтобус джек-рассел-терьера, а за ними бежит мужчина, требуя вернуть собаку. На его просьбы не реагируют, бус отъезжает, а одессит пытается стучать в дверь и окна буса с требованиями отдать пса.

Узнав о случае в Одессе, зоозащитная организация UAnimals обратилась в полицию, попросив изъять и исследовать записи с бодикамер полицейских и представителей ТЦК, а если факт жестокого обращения с животным подтвердится, то привлечь виновных ответственности в соответствии с законодательством.

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В полиции сообщили, что инцидент произошел вечером, 24 июня, на улице Гераниевой.

"По предварительной информации, в тот вечер во время конфликта гражданских лиц с военнослужащими ТЦК и СП последние уехали с места вместе с чужой собакой породы джек-рассел-терьер, причинив при этом животному телесные повреждения", — говорится в заявлении правоохранителей. 31-летняя владелица собаки сообщила о случившемся в полицию. Животное оперативно разыскали и вернули хозяйке.

В ветклинике у собаки диагностировали разрыв передней крестообразной связки, после чего женщина и обратилась в правоохранительные органы.

Следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и начали расследование.

Как пишет "Думская" со ссылкой на владелицу собаки Татьяну, ее питомца зовут Тито. Сейчас он дома, но его готовят к операции.

"Парень не убежал. Он один против десяти бандитов разогнал их, дал им отпор, они забрали собаку и начали грузиться в автобус, он побежал за ними и еще раз досталось им на орехи. Собаку они выбросили примерно в 500 метрах", — цитируют журналисты пост одесситки.

В областном ТЦК ситуацию пока никак не комментируют. Однако в комментариях к другим публикациям центра пользователи интересуются, почему нет объяснений произошедшего.

Напомним, участница "Битвы экстрасенсов" продает обереги от мобилизации.

Также сообщалось, что в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области мужчин запугивали и подвергали пыткам.ТЦК