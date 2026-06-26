Викрали собаку й викинули з пошкодженою лапою: в Одесі поліція розслідує інцидент із ТЦК

В Одесі поліція порушила кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з собакою під час конфлікту громадян із військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У мережі розгорівся скандал після того, як у пабліках з’явилися кадри, на яких представники ТЦК на повідку заводять у мікроавтобус джек-рассел-тер’єра, а за ними біжить чоловік, вимагаючи повернути собаку. На його прохання ніхто не реагує, мікроавтобус від’їжджає, а одесит намагається стукати у двері та вікна мікроавтобуса з вимогами віддати собаку.

Дізнавшись про випадок в Одесі, організація із захисту тварин UAnimals звернулася до поліції з проханням вилучити та дослідити записи з натільних камер поліцейських та представників ТЦК, а якщо факт жорстокого поводження з твариною підтвердиться, то притягнути винних до відповідальності відповідно до законодавства.

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У поліції повідомили, що інцидент стався ввечері 24 червня на вулиці Геранієвій.

"За попередньою інформацією, того вечора під час конфлікту між цивільними особами та військовослужбовцями ТЦК і СП останні поїхали з місця події разом із чужою собакою породи джек-рассел-тер’єр, завдавши при цьому тварині тілесних ушкоджень", — йдеться у заяві правоохоронців. 31-річна власниця собаки повідомила про те, що сталося, до поліції. Тварину оперативно розшукали та повернули господині.

У ветеринарній клініці у собаки діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки, після чого жінка й звернулася до правоохоронних органів.

Слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та розпочали розслідування.

Як пише "Думська" з посиланням на власницю собаки Тетяну, її улюбленця звуть Тіто. Зараз він удома, але його готують до операції.

"Хлопець не втік. Він сам проти десяти бандитів розігнав їх, дав їм відсіч, вони забрали собаку й почали завантажуватися в автобус, він побіг за ними й ще раз дав їм прочуханки. Собаку вони викинули приблизно за 500 метрів", — цитують журналісти допис одеситки.

В обласному ТЦК ситуацію поки що ніяк не коментують. Однак у коментарях до інших публікацій центру користувачі цікавляться, чому немає пояснень щодо того, що сталося.

Нагадаємо, учасниця "Битви екстрасенсів" продає обереги від мобілізації.

Також повідомлялося, що в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області чоловіків залякували та піддавали тортурам. ТЦК