Мужчин подвергали пыткам в ТЦК: в Одесской области арестовали девять человек, — ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области мужчин запугивали и подвергали пыткам.

По данным следствия, с целью улучшения показателей мобилизации шестеро должностных лиц РТЦК организовали незаконный механизм доставки и удержания мужчин, сообщают в ГБР.

Фото: ГБР

К своей противоправной деятельности они привлекли троих представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать граждан и собирать о них информацию.

Сотрудники ГБР зафиксировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

"Кроме того, следствием установлены отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера. В ходе обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для физического воздействия на граждан", — говорится в сообщении.

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Фото: ГБР

В настоящее время задержаны девять участников группы. Им предъявлено подозрение в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Однако досудебное расследование еще продолжается. Сотрудники ГБР продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также других возможных потерпевших.

В ГБР подчеркнули, что даже в условиях военного положения мобилизационные меры должны осуществляться исключительно в рамках закона и с соблюдением прав человека.

Напомним, что Государственное бюро расследований также выясняет обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, который провел двое суток в Центре временного содержания в Закарпатской области. За это время к нему дважды вызывали врачей, и во второй раз у него остановилось сердце.

Тем временем народные депутаты и Минобороны планируют реформировать систему мобилизации и ТЦК: какие изменения могут быть рассмотрены.