В Закарпатье в ТЦК скончался 29-летний мужчина: ГБР расследует обстоятельства смерти (фото)

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, который провел сутки в Центре временного содержания в Закарпатской области. По данным следствия, к мужчине дважды вызывали врачей, а во второй раз у него остановилось сердце. Что произошло в Закарпатье и почему ГБР начало расследование?

Правоохранители начали расследование, поскольку обратили внимание на серию сообщений в сети о подозрительном случае с мобилизацией в Закарпатской области, пояснили на портале ГБР. 29-летнего мужчину доставили в Центр временного содержания, затем ему стало плохо и в итоге он скончался в реанимации. При этом есть подозрение в применении насилия. Фокус собрал информацию об инциденте, о котором впервые стало известно накануне, 15 июня.

По предварительным данным, мужчину дважды осматривали врачи. В первый раз пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но выписали, и он вернулся в военкомат. На следующий день из-за критического состояния и остановки сердца его госпитализировали во второй раз. Через несколько часов мужчина скончался в реанимации, сообщило ГБР. По факту смерти начали расследование и назначили соответствующие экспертизы. Кроме того, открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса (превышение власти или полномочий в условиях войны): максимальное наказание — до 12 лет тюрьмы.

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В материале ГБР также опубликовано фото, связанное с делом о гибели 29-летнего мужчины в Закарпатской области. Видно, что это скриншот с камеры видеонаблюдения. На переднем плане — неизвестный гражданский в синей футболке и красных шортах, который вполне уверенно стоит на двух ногах. Напротив — военнослужащий: люди общаются, признаков агрессии не заметно.

Нарушение Уголовного кодекса — встреча военкома и потерпевшего, Закарпатская область, ГБР Фото: ГБР

Нарушение ТКК — что произошло на Закарпатье

Об инциденте с ТЦК в Закарпатской области 15 июня рассказал местный журналист Виталий Глагола. В Telegram-канале журналистов появились сообщения о гибели мужчины после посещения военкомата. Выяснилось, что к происшествию может быть причастен Воловецкий районный ТЦК. Также указано, что на событие обратили внимание в офисе омбудсмена и начали расследование правоохранители.

Глагола рассказал подробности инцидента, о которых он узнал из собственных источников. Пострадавшего, 29-летнего Александра Хижняка, 8 июня впервые задержали военнослужащие ТЦК. Хижняк — также военнослужащий, но его все же отправили в военкомат. 10 июня мужчине стало плохо: начало болеть сердце, а врачи установили, что у него "токсическое действие неуточненного вещества". После такого диагноза Хижняка вернули в ТЦК, но ему снова стало плохо 11 июня, а 14 июня он скончался, не придя в себя.

Тем временем врачи рассказали журналистам подробности о состоянии пострадавшего. Выяснилось, что на теле обнаружены ссадины и ранения, но они были получены 5–6 дней назад, то есть до момента поступления в военкомат. Кроме того, переломов и внутренних травм обнаружено не было. Что касается причин комы, то речь идет либо о воздействии токсинов (алкогольных или наркотических), либо о пороках сердца.

В посте Глаголы есть серия фотографий Хижняка в реанимации. На снимках видны коричневые кровоизлияния и старые царапины: "Фокус" не публикует эти фотографии из этических соображений. Между тем в полиции журналисту сообщили, что речь может идти об открытии дела по ст. 128 Уголовного кодекса (неосторожное причинение тяжких телесных повреждений, максимальное наказание — до 2 лет тюрьмы).

Нарушение ТЦК — Александр Хижняк в больнице, Глагола Фото: Виталий Глагола / Telegram

Что говорят в Закарпатском ТЦК

На странице Facebook Закарпатского областного ТЦК появилась реакция на публикацию Глаголы. В первую очередь военкомат выразил соболезнования семье погибшего, а затем объяснил, что произошло. Ход событий совпадает с тем, о чем написал журналист. При этом отмечается, что мужчину не били и что его сразу отправили в больницу, где его состояние здоровья только ухудшалось.

"Подчеркиваем: никакого применения физической силы или других мер принуждения в отношении гражданина со стороны сотрудников ТЦК и СП не было!" — говорится в сообщении областного военкомата.

Нарушение ТЦК — разъяснение Закарпатского областного военкомата по поводу Хижняка Фото: Скриншот

В офисе омбудсмена Дмитрия Лубинца пока нет свежих сообщений о событиях в ТЦК в Закарпатской области.

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец рассказал о ряде нарушений в военкоматах Закарпатской области. Среди нарушений — содержание людей до 50 суток, изъятие телефонов, приковывание наручниками, пребывание в ненадлежащих условиях.

Напоминаем, что народные депутаты и Минобороны планируют реформировать систему мобилизации и ТЦК: какие изменения могут рассмотреть.