На Закарпатті у ТЦК помер 29-річний чоловік: ДБР розслідує обставини смерті (фото)

Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини смерті 29-річного чоловіка, який дві доби провів у Центрі тимчасового утримання у Закарпатській області. За даними слідства, до чоловіка двічі викликали лікарів, а за другим разом у нього спинилось серце. Що сталось на Закарпатті та чому ДБР почало розслідування?

Правоохоронці почали розслідування, оскільки звернули уваги на серію повідомлень у мережі про підозрілий випадок з мобілізацією у Закарпатській області, пояснили на порталі ДБР. 29-річного чоловіка доставили у Центр тимчасового утримання, потім йому стало недобре і в підсумку він помер у реанімації. При цьому є підозра щодо застосування насильства. Фокус зібрав інформацію про інцидент, про який вперше стало відомо напередодні, 15 червня.

Згідно з попередніми даними, чоловіка двічі оглядали лікарі. У першому випадку потерпілого доставили у медзаклад, але виписали, і він повернувся у військкомат. На другий день через критичний стан та зупинку серця його госпіталізували вдруге. За кілька годин чоловік помер у реанімації, розповіло ДБР. За фактом смерті почали розслідування та призначили відповідні експертизи. Крім того, відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу (перевищення влади чи повноважень в умовах війни): максимальне покарання — до 12 років тюрми.

Відео дня

У матеріалі ДБР також опублікували фото, пов'язане зі справою про загибель 29-річного чоловіка у Закарпатській області. Бачимо, що це скриншот відео камери спостереження. На передньому плані — невідомий цивільний у синій футболці та червоних шортах, який цілком впевнено стоїть на двох ногах. Навпроти — військовослужбовець: люди спілкуються, ознак агресії не помітно.

Порушення ТЦК — зустріч військкома та потерпілого, Закарпатська область, ДБР Фото: ДБР

Порушення ТЦК — що сталось на Закарпатті

Про інцидент з ТЦК у Закарпатській області 15 червня розповів місцевий журналіст Віталій Глагола. У Telegram-каналі журналісти з'явились повідомлення про загибель чоловіка після візиту у військкомат. З'ясувалось, що до події може бути причетним Воловецький районний ТЦК. Також вказано, що на подію звернули увагу в офісі омбудсмена та почали розслідування правоохоронці.

Глагола розповів деталі інциденту, про які дізнався з власних джерел. Потерпілого, 29-річного Олександра Хижняка, 8 червня вперше затримали військовослужбовці ТЦК. Хижняк — також військовослужбовець, але його все ж відвели у військкомат. 10 червня чоловіку стале зле: почало боліти серце, а лікарі встановили, що у нього "токсична дія неуточненої речовини". Після такого діагнозу Хижняка повернули у ТЦК, але йому знов стало недобре 11 червня, а 14 червня він помер, не прийшовши до тями.

Тим часом лікарі розповіли журналісти деталі стану потерпілого. З'ясувалось, що на тілі виявили садна та поранення, але їх отримали 5-6 днів тому, тобто до моменту по трапляння у військкомат. Крім того, не виявили переломів та внутрішніх травм. Щодо причин коми, то ідеться або про дію токсинів (алкогольних чи наркотичних), або про вади серця.

У дописі Глаголи є серія фото Хижняка у реанімації. Є зображення з коричневими крововиливами та застарілими подряпинами: Фокус не публікує фото з етичних міркувань. Тим часом у поліції журналісту розповіли, що може іти мова про відкриття справи за ст. 128 Кримінального кодексу (необережне тяжку тілесне ушкодження, максимальне покарання — до 2 років тюрми).

Порушення ТЦК — Олександр Хижняк у лікарні, Глагола Фото: Віталій Глагола / Telegram

Що кажуть є Закарпатському ТЦК

На сторінці Facebook Закарпатського обласного ТЦК з'явилась реакція на публікацію Глаголи. Найперше військкомат висловив співчуття родині померлого, а далі пояснив, що сталось. Перебіг подій збігається з тим, про що написав журналіст. При цьому наголошується, що чоловіка не били і що його відразу відправляли у лікарню, які тільки погіршувався стан здоров'я.

"Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!" — ідется у дописі обласного військкомату.

Порушення ТЦК — пояснення Закарпатського обласного військкомату щодо Хижняка Фото: Скриншот

У офісі омбудсмена Дмитра Лубінця поки що немає свіжих дописів щодо подій у ТЦК у Закарпатській області.

Зазначимо, уповноважений ВР з захисту прав людини Дмитро Лубінець розповів про серію порушень у військкоматах Закарпатської області. Серед порушень — утримання людей до 50 діб, відбирання телефонів, приковування кайданками, перебування у негідних умовах.

Нагадуємо, народні депутати та Міноборони планують реформувати систему мобілізації та ТЦК: які зміни можуть розглянути.