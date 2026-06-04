В Ужгородському ТЦК людей тримали у кайданках та не відпускали по 50 днів, — Лубінець (відео)

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець повідомив про вручення підозри керівнику Ужгородського районного територіального центру комплектування, у якому знущались з мобілізованих. Під час перевірки з'ясувалось, що людей прикували кайданками до батареї, 60 днів незаконно утримували ветерана війни, поселяли людей в негідних умовах. Омбудсмен опублікував нове відео таємної перевірки РТЦК: змін не сталось.

На події в Ужгородському РТЦК ніяк не реагували в обласному терцентрі комплектування, також порушення не помітила комісія оперативного командування "Захід", ідеться у дописі Лубінця на сторінці Facebook. Щодо відповідних посадових осіб почали перевірку. Тим часом основні фігуранти, т.в.о. начальник РТЦК, начальник групи військового обліку та інструктор, отримали підозри від правоохоронців. Як ілюстрацію знущань з громадян, омбудсмен опублікував кадри таємної інспекції. Бачимо, що людей тримали у спортзалі, у якому розставили кілька десятків ліжок. У приміщенні перебувало кілька чоловіків: обличчя розмиті. Один громадянин лежав на підлозі, говорив телефоном: з'ясувалось, що він прикутий до нижньої перекладини гімнастичної шведської стінки й тому не може піднятись.

Відео дня

Лубінець розповів, що ідеться про справу, про яку вперше стало відомо 4 квітня 2026 року. Представник омбудсмена провів інспекцію в Ужгородському РТЦК та виявив там "незаконне утримання, антисанітарію та ігнорування хвороб". 4 червня, через два місяці, з'явились перші процесуальні рішення. Зокрема, керівник військкомату та начальник групи військового обліку підозрюються за статтями про перевищення службових обов'язків та незаконне утримання. Інструктор — за незаконне утримання людей та за фізичне насильство: ця особа може бути причетні до "катувань", зауважив омбудсмен.

"Усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів", — ідеться у дописі.

Уповноважений захисту прав людей додав, що почали перевірку працівників обласного ТЦК, які могли знати про порушення, але не зупинили їх. Крім того, вивчать роботу комісії ОК "Захід", яка провела службове розслідування, але у висновках нічого не було сказано про проблеми у районному центрі комплектування.

"РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі — або втрачає довіру тих, кого вона захищає!" — наголосив омбудсмен.

Мобілізація в Україні — скандал в Ужгородському ТЦК

Зазначимо, 4 квітня Фокус писав про проблеми мобілізації в Україні та про історію в Ужгородському РТЦК. Перевірка представника омбудсмена Андрія Крючкова показала, що людей незаконно утримували 21-50 днів. Крім того, не відпускали додому ветерана війни: він показав посвідчення УБД, на яке не звернули увагу. До всього, у громадян відбирали телефони та документи, і 40-60 осіб жили в приміщенні, де було три кружки та вісім тарілок.

29 квітня з'явилось пояснення представника Ужгородського ТЦК. Заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Олександр Бовкуненко під час засідання ТСК у Верховній Раді прокоментував проблеми: визнав проблеми з приміщенням, але уник питання про незаконне затримання та насильство

Нагадуємо, 4 червня народні депутати обговорили мобілізацію та реформування ТЦК: вважають, що одним розформуванням проблеми не розв'яжуть.