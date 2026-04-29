Мобілізованих утримували в "нелюдських умовах": в Ужгородському РТЦК дали пояснення

Заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Олександр Бовкуненко прокоментував скандал щодо умов утримання мобілізованих в Ужгородському ТЦК, частково визнавши недоліки та заперечивши низку озвучених порушень.

Так, 29 квітня під час засідання Тимчасової слідчої комісії він прокоментував ситуацію довкола Ужгородського районного територіального центру комплектування, де під час моніторингового візиту представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини було зафіксовано низку порушень.

За його словами, перевірка дійсно відбувалася, однак на початковому етапі могли виникнути труднощі з доступом через внутрішні процедурні вимоги. Бовкуненко пояснив, що чергові військовослужбовці діють за статутом і без відповідної команди керівництва не уповноважені допускати сторонніх осіб, навіть якщо йдеться про представників омбудсмена.

Коментуючи умови перебування мобілізованих, посадовець зазначив, що мова йде про невеликий збірний пункт, розташований в орендованому приміщенні, яке не належить до фонду Міністерства оборони. Через це, за його словами, можливості для переобладнання або покращення умов обмежені — орендодавець не дозволяє здійснювати перепланування чи будівельні роботи.

Ситуація в Ужгородському РТЦК Фото: Омбудсман України

Крім того, Бовкуненко наголосив, що мобілізовані розміщувалися у спортивному залі, де були забезпечені базовими речами — ліжками, матрацами, подушками та ковдрами. Він також повідомив, що у приміщенні регулярно проводяться дезінфекційні заходи — орієнтовно раз на два тижні.

Разом із тим, у ході обговорення він фактично підтвердив частину зафіксованих під час перевірки недоліків. Зокрема, йдеться про обмежену кількість посуду — на момент візиту було лише кілька кружок і тарілок. Бовкуненко пояснив це тим, що саме приміщення не призначене для прийому їжі: за його словами, харчування організоване в окремій сучасній їдальні, розташованій на території поряд, куди мобілізованих водять щодня — зокрема на сніданок і вечерю.

Він також підтвердив, що санітарні умови були обмеженими: у приміщенні функціонували лише один душ і один туалет. Водночас посадовець заперечив інформацію про значне скупчення людей, та зазнави, що фактична кількість осіб на той момент становила близько 20, а не 40–60, як повідомлялося раніше.

Окрему увагу під час засідання приділили питанню тривалості перебування мобілізованих у центрі. Бовкуненко заявив, що йому не відомі випадки утримання людей протягом 20, 30 чи 50 днів. За його словами, стандартна практика передбачає короткострокове перебування — від однієї до кількох діб, іноді до п’яти, поки триває формування команд. Він пояснив, що представники військових частин часто здійснюють відбір безпосередньо на місці, і для цього певний час люди можуть перебувати на збірному пункті до моменту відправлення.

Водночас він не став прямо спростовувати інформацію омбудсмена, а також додав, що може коментувати лише ті факти, які йому особисто відомі, і не має підтверджень щодо тривалого утримання окремих осіб.

Під час засідання також було порушено питання рішення Ужгородського міськрайонного суду, який визнав керівника районного ТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена та встановив факт блокування доступу з метою приховування порушень. Бовкуненко підтвердив, що керівник наразі продовжує виконувати обов’язки, однак щодо нього вже ухвалено рішення про подальше переведення.

За словами посадовця, звільнення в умовах воєнного стану є обмеженим, однак передбачена можливість переміщення до іншого місця служби. Він повідомив, що начальника Ужгородського РТЦК планують направити до бойової частини. При цьому зазначив, що той раніше проходив службу в десантно-штурмових військах і сам висловлював намір повернутися до виконання бойових завдань. Наразі він ще не переведений, але, за словами Бовкуненка, це має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, що 4 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлені порушення в одному з територіальних центрів комплектування на Закарпатті. За його словами, людей там утримували тижнями в умовах антисанітарії, без належного харчування та медичної допомоги. Після моніторингового візиту представника Офісу Омбудсмена до Ужгородського РТЦК та СП було зафіксовано численні порушення, зокрема обмеження доступу до правового захисту та неналежні умови перебування.

Того ж дня оперативне командування (ОК) "Захід" ЗСУ повідомило про початок службового розслідування щодо діяльності Ужгородського РТЦК після візиту представника омбудсмена.