Мобилизованных удерживали в "нечеловеческих условиях": в Ужгородском РТЦК дали объяснения

Заместитель начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Александр Бовкуненко прокомментировал скандал относительно условий содержания мобилизованных в Ужгородском ТЦК, частично признав недостатки и отрицая ряд озвученных нарушений.

Так, 29 апреля во время заседания Временной следственной комиссии он прокомментировал ситуацию вокруг Ужгородского районного территориального центра комплектования, где во время мониторингового визита представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека был зафиксирован ряд нарушений.

По его словам, проверка действительно происходила, однако на начальном этапе могли возникнуть трудности с доступом из-за внутренних процедурных требований. Бовкуненко пояснил, что дежурные военнослужащие действуют по уставу и без соответствующей команды руководства не уполномочены допускать посторонних лиц, даже если речь идет о представителях омбудсмена.

Комментируя условия пребывания мобилизованных, чиновник отметил, что речь идет о небольшом сборном пункте, расположенном в арендованном помещении, которое не относится к фонду Министерства обороны. Поэтому, по его словам, возможности для переоборудования или улучшения условий ограничены — арендодатель не позволяет осуществлять перепланировку или строительные работы.

Кроме того, Бовкуненко отметил, что мобилизованные размещались в спортивном зале, где были обеспечены базовыми вещами — кроватями, матрасами, подушками и одеялами. Он также сообщил, что в помещении регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия — ориентировочно раз в две недели.

Вместе с тем, в ходе обсуждения он фактически подтвердил часть зафиксированных во время проверки недостатков. В частности, речь идет об ограниченном количестве посуды — на момент визита было всего несколько кружек и тарелок. Бовкуненко объяснил это тем, что само помещение не предназначено для приема пищи: по его словам, питание организовано в отдельной современной столовой, расположенной на территории рядом, куда мобилизованных водят ежедневно — в частности на завтрак и ужин.

Он также подтвердил, что санитарные условия были ограниченными: в помещении функционировали только один душ и один туалет. В то же время чиновник опроверг информацию о значительном скоплении людей, и отметил, что фактическое количество лиц на тот момент составляло около 20, а не 40-60, как сообщалось ранее.

Отдельное внимание во время заседания уделили вопросу продолжительности пребывания мобилизованных в центре. Бовкуненко заявил, что ему не известны случаи содержания людей в течение 20, 30 или 50 дней. По его словам, стандартная практика предусматривает краткосрочное пребывание — от одних до нескольких суток, иногда до пяти, пока идет формирование команд. Он пояснил, что представители воинских частей часто осуществляют отбор непосредственно на месте, и для этого определенное время люди могут находиться на сборном пункте до момента отправки.

В то же время он не стал прямо опровергать информацию омбудсмена, а также добавил, что может комментировать только те факты, которые ему лично известны, и не имеет подтверждений относительно длительного содержания отдельных лиц.

Во время заседания также был поднят вопрос решения Ужгородского горрайонного суда, который признал руководителя районного ТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена и установил факт блокирования доступа с целью сокрытия нарушений. Бовкуненко подтвердил, что руководитель пока продолжает исполнять обязанности, однако в отношении него уже принято решение о дальнейшем переводе.

По словам чиновника, увольнение в условиях военного положения является ограниченным, однако предусмотрена возможность перемещения к другому месту службы. Он сообщил, что начальника Ужгородского РТЦК планируют направить в боевую часть. При этом отметил, что тот ранее проходил службу в десантно-штурмовых войсках и сам выражал намерение вернуться к выполнению боевых задач. Сейчас он еще не переведен, но, по словам Бовкуненко, это должно произойти в ближайшее время.

Напомним, что 4 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о выявленных нарушениях в одном из территориальных центров комплектования на Закарпатье. По его словам, людей там удерживали неделями в условиях антисанитарии, без надлежащего питания и медицинской помощи. После мониторингового визита представителя Офиса Омбудсмена в Ужгородский РТЦК и СП были зафиксированы многочисленные нарушения, в частности ограничение доступа к правовой защите и ненадлежащие условия пребывания.

В тот же день оперативное командование (ОК) "Запад" ВСУ сообщило о начале служебного расследования относительно деятельности Ужгородского РТЦК после визита представителя омбудсмена.