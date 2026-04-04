Скандал с Ужгородским РТЦК: в ОК "Запад" сообщили о начале служебного расследования (фото)

Оперативное командование (ОК) "Запад" ВСУ сообщило о начале служебного расследования относительно деятельности Ужгородского РТЦК после визита представителя омбудсмена. Там заявляют, что по результатам проверки все материалы передадут правоохранителям.

Сейчас в командовании заявляют, что в ходе расследования будет проводиться проверка других, кроме выявленных нарушений офисом Омбудсмена Украины. Об этом говорится в заявлении ОК "Запад" в Facebook.

В связи с обнародованием представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Запад" сообщает инициировано работу специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов", — говорится в сообщении.

Реакция ОК "Запад" на публикацию проверки офиса Омбудсмена Украины Фото: ОК "Запад"

Там добавили, что планируют выяснить и проверить другие правонарушения, однако о каких именно идет речь — не указано. В ОК "Запад" добавляют, что по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, "где им будет дана надлежащая правовая оценка".

"Командование оперативного командования "Запад" отмечает, что последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП", — резюмируют в украинском командовании.

Недавно Фокус сообщал о скандале с условиями в Ужгородском РТЦК и СП после проверки со стороны офиса Омбудсмена Украины. Там указывают о значительных нарушениях — от антисанитарии до содержания людей на десятки дней без юридической помощи.

Позже военный омбудсмен вступилась за ТЦК. Ольга Решетилова говорит, что согласно действующему законодательству, ни по своим навыкам и умениям военнослужащие ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией, поскольку у них совсем другие функции