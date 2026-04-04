Скандал з Ужгородським РТЦК: в ОК "Захід" повідомили про початок службового розслідування (фото)

Оперативне командування (ОК) "Захід" ЗСУ повідомило про початок службового розслідування щодо діяльності Ужгородського РТЦК після візиту представника омбудсмена. Там заявляють, що за результатами перевірки всі матеріали передадуть правоохоронцям.

Наразі в командуванні заявляють, що під час розслідування буде проводитися перевірка інших, окрім виявлених порушень офісом Омбудсмена України. Про це йдеться в заяві ОК "Захід" у Facebook.

У зв’язку із оприлюдненням представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, командування ОК "Захід" повідомляє ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів", — йдеться в повідомленні.

Реакція ОК "Захід" на публікацію перевірки офісу Омбудсмена України

Там додали, що планують з'ясувати та перевірити інші правопорушення, однак про які саме йде мова — не вказано. В ОК "Захід" додають, що за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, "де їм буде надано належну правову оцінку".

Відео дня

"Командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП", — резюмуть в українському командуванні.

Нещодавно Фокус повідомляв про скандал з умовами в Ужгородському РТЦК та СП після перевірки з боку офісу Омбудсмена України. Там указують про значні порушення — від антисанітарії до утримання людей на десятки днів без юридичної допомоги.

Пізніше військовий омбудсмен заступилася за ТЦК. Ольга Решетілова каже, що згідно з чинним законодавством, ані за своїми навичками й уміннями військовослужбовці ТЦК і СП не повинні займатися примусовою мобілізацією, оскільки в них зовсім інші функції