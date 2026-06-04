В Ужгородском ТЦК людей держали в наручниках и не отпускали по 50 дней, — Лубинец (видео)

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец сообщил о вручении подозрения руководителю Ужгородского районного территориального центра комплектования, в котором издевались над мобилизованными. Во время проверки выяснилось, что людей приковали наручниками к батарее, 60 дней незаконно удерживали ветерана войны, поселяли людей в недостойных условиях. Омбудсмен опубликовал новое видео тайной проверки РТЦК: изменений не произошло.

На события в Ужгородском РТЦК никак не реагировали в областном терцентре комплектования, также нарушения не заметила комиссия оперативного командования "Запад", говорится в заметке Лубинца на странице Facebook. В отношении соответствующих должностных лиц начали проверку. Между тем основные фигуранты, и.о. начальник РТЦК, начальник группы воинского учета и инструктор, получили подозрения от правоохранителей. В качестве иллюстрации издевательств над гражданами, омбудсмен опубликовал кадры тайной инспекции. Видим, что людей держали в спортзале, в котором расставили несколько десятков кроватей. В помещении находилось несколько мужчин: лица размыты. Один гражданин лежал на полу, говорил по телефону: выяснилось, что он прикован к нижней перекладине гимнастической шведской стенки и поэтому не может подняться.

Відео дня

Лубинец рассказал, что речь идет о деле, о котором впервые стало известно 4 апреля 2026 года. Представитель омбудсмена провел инспекцию в Ужгородском РТЦК и обнаружил там "незаконное содержание, антисанитарию и игнорирование болезней". 4 июня, через два месяца, появились первые процессуальные решения. В частности, руководитель военкомата и начальник группы воинского учета подозреваются по статьям о превышении служебных обязанностей и незаконном содержании. Инструктор — за незаконное удержание людей и за физическое насилие: это лицо может быть причастно к "пыткам", отметил омбудсмен.

"Все фигуранты задержаны, решается вопрос о мерах пресечения", — говорится в сообщении.

Уполномоченный по защите прав людей добавил, что начали проверку работников областного ТЦК, которые могли знать о нарушениях, но не остановили их. Кроме того, изучат работу комиссии ОК "Запад", которая провела служебное расследование, но в выводах ничего не было сказано о проблемах в районном центре комплектования.

"РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. Даже во время войны государство или держится на законе — или теряет доверие тех, кого оно защищает!" — подчеркнул омбудсмен.

Мобилизация в Украине — скандал в Ужгородском ТЦК

Отметим, 4 апреля Фокус писал о проблемах мобилизации в Украине и об истории в Ужгородском РТЦК. Проверка представителя омбудсмена Андрея Крючкова показала, что людей незаконно удерживали 21-50 дней. Кроме того, не отпускали домой ветерана войны: он показал удостоверение УБД, на которое не обратили внимание. Ко всему, у граждан отбирали телефоны и документы, и 40-60 человек жили в помещении, где было три кружки и восемь тарелок.

29 апреля появилось объяснение представителя Ужгородского ТЦК. Заместитель начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Александр Бовкуненко во время заседания ВСК в Верховной Раде прокомментировал проблемы: признал проблемы с помещением, но избежал вопроса о незаконном задержании и насилии

Напоминаем, 4 июня народные депутаты обсудили мобилизацию и реформирование ТЦК: считают, что одним расформированием проблемы не решат.