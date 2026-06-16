Катували чоловіків у ТЦК: в Одеській області арештували дев'ятьох осіб, — ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області чоловіків залякували та катували.

За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків, повідомляють у ДБР.

Фото: ДБР

До своєї протиправної діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати про них інформацію.

Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

"Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру. Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян", — сказано у повідомленні.

Відео дня

Фото: ДБР

Нині затримано дев'ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Але досудове розслідування ще триває. Працівники ДБР ще встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих.

У ДБР підкреслили, що навіть в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини.

Нагадаємо, також Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини смерті 29-річного чоловіка, який дві доби провів у Центрі тимчасового утримання у Закарпатській області. За цей час до нього двічі викликали лікарів, а за другим разом у нього спинилось серце.

Тим часом народні депутати та Міноборони планують реформувати систему мобілізації та ТЦК: які зміни можуть розглянути.