"Амулеты от ТЦК" за тысячи долларов: участница "Битвы экстрасенсов" продает обереги от мобилизации

Украинская таролог и участница шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тиха заявила, что предлагает клиентам магическую "защиту от ТЦК" и продает соответствующие амулеты и обряды.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Василия Тимошенко.

По словам Тихой, к ней обращаются люди, желающие избежать встреч с представителями ТЦК, а она предлагает им различные виды "защиты" — от родовых и рунических до "демонических" и "кладбищенских".

Тиха утверждает, что такая защита якобы помогает человеку не оказаться в месте, где он может встретить сотрудников ТЦК.

"Система безопасности сработает так, что человек не попадет в это место в это время. Вот так это работает", — сказала она.

Во время беседы блогер поинтересовался стоимостью таких услуг. Тиха ответила, что цена её "защиты" начинается от 3 тысяч долларов.

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"Защита начинается. Лично у меня — от трёх тысяч долларов и выше. В зависимости от того, какой", — заявила она.

Далее таролог перешла к резкой критике ТЦК. Она назвала их деятельность "полным беспорядком" и заявила, что не знает среди сотрудников ТЦК "ни одного порядочного человека".

В конце беседы таролог обратилась к украинским властям и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на работу ТЦК, которые, по её мнению, создают "полный беспорядок и хаос".

Напомним, в мае прокурор САП Валентина Гребенюк заявила в суде, что бывший руководитель Офиса президента якобы обсуждал кадровые назначения с Вероникой Аникиевич, которая была занесена в контакты как "Вероника Фэншуй Офис". По версии следствия, он присылал ей даты рождения кандидатов на высокие государственные должности и просил совета относительно их назначения.

Прокуроры также утверждали, что для общения с ним Аникиевич пользовалась отдельным телефоном. В суде были представлены фрагменты их переписки. В то же время Андрей Ермак заявил, что не общался с "гадалками" или провидцами, но прямо не ответил, знаком ли он с Аникиевич.