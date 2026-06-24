"Амулети від ТЦК" за тисячі доларів: учасниця "Битви екстрасенсів" продає обереги від мобілізації

Українська тарологиня та учасниця "Битви екстрасенсів" Марія Тиха заявила, що пропонує клієнтам магічний "захист від ТЦК" і продає відповідні амулети та обряди.

Про це вона розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі блогера Василя Тимошенка.

За словами Тихої, до неї звертаються люди, які хочуть уникнути зустрічей з представниками ТЦК, а вона пропонує їм різні види “захисту” — від родових і рунічних до “демонічних”та “кладовищенських”.

Тиха стверджує, що такий захист нібито допомагає людині не потрапити в місце, де вона може зустріти працівників ТЦК.

“Захист спрацює так, що людина не потрапить у це місце в цей час. Ось так це працює”, — сказала вона.

Під час розмови блогер запитав про вартість таких послуг. Тиха відповіла, що ціна її “захисту” стартує від 3 тисяч доларів.

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“Захист стартує. Особисто в мене — від трьох тисяч доларів і вище. Залежно від того, який”, — заявила вона.

Далі тарологиня перейшла до різкої критики ТЦК. Вона назвала їхню діяльність “повним безладом” і заявила, що не знає серед працівників ТЦК “жодної порядної людини”.

Наприкінці розмови тарологиня звернулася до української влади та президента Володимира Зеленського із проханням вплинути на роботу ТЦК, які, на її думку, створюють “повний безлад і хаос”.

Нагадаємо, у травні прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила в суді, що колишній керівник Офісу президента нібито обговорював кадрові призначення з Веронікою Анікієвич, яка була записана в контактах як “Вероніка Феншуй Офіс”. За версією слідства, він надсилав їй дати народження кандидатів на високі державні посади та просив поради щодо їхнього призначення.

Прокурори також стверджували, що для спілкування з ним Анікієвич користувалася окремим телефоном. У суді були представлені фрагменти їхнього листування. Водночас Андрій Єрмак заявив, що не спілкувався з “гадалками” чи провидцями, але прямо не відповів, чи знайомий з Анікієвич.