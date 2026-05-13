"Я знаю декількох Веронік": Єрмак прокоментував закиди щодо консультацій з "гадалками"

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "не спілкувався з "гадалками" та пророками".

Але він прямо не відповів на запитання, чи знайомий з Веронікою Анікієвич, яка підписана в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Його заяву із зали суду цитує "Радіо свобода".

"Послухайте, я знаю декількох Веронік. Я не пам’ятаю їхніх прізвищ. Можливо, серед них і є Вероніка. У мене дуже багато знайомих. З ворожками я точно не спілкувався. Так само, як у мене немає і ніколи не було ляльок Вуду, чи чого там ще писали. Я юрист, адвокат тридцять років. Дуже багато людей, з якими я стикався у житті", — сказав екс-глава Офісу президента на запитання про те, чи знає він Вероніку Анікієвич.

Що відомо про "Вероніку Феншуй Офіс", яка фігурує у справі Андрія Єрмака

Нагадаємо, 12 травня прокурори на суді під час обрання запобіжного заходу для Єрмака повідомили, що в одному із листувань ексголови Офісу президента згадується "ворожка", з якою він нібито радився щодо кадрових рішень.

Зокрема прокурорка САП Валентина Гребенюк повідомила під час судового засідання, що Єрмак міг обговорювати призначення на вищі державні посади з Веронікою Анікієвич. У переписці також фігурували дати народження окремих кандидатів. За версією правоохоронців, для контактів із Єрмаком вона користувалася окремим телефоном, у якому майже не було інших переписок чи дзвінків.

Перед тим ЗМІ з'ясували, хто така "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, журналісти видання "Схеми" (Радіо Свобода) дізналися, що йдеться про 51-річну киянку Вероніку Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. У телефонних книгах інших користувачів її номер був підписаний як "Вероника Консульт. А.Б." та "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".