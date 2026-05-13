"Я знаю нескольких Вероник": Ермак прокомментировал упреки относительно консультаций с "гадалками"

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "не общался с "гадалками" и пророками".

Но он прямо не ответил на вопрос, знаком ли он с Вероникой Аникиевич, которая подписана в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". Его заявление из зала суда цитирует "Радио свобода".

"Послушайте, я знаю нескольких Вероник. Я не помню их фамилий. Возможно, среди них и есть Вероника. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол Вуду, или чего там еще писали. Я юрист, адвокат тридцать лет. Очень много людей, с которыми я сталкивался в жизни", — сказал экс-глава Офиса президента на вопрос о том, знает ли он Веронику Аникиевич.

Что известно о "Веронике Фэншуй Офис", которая фигурирует в деле Андрея Ермака

Напомним, 12 мая прокуроры на суде во время избрания меры пресечения для Ермака сообщили, что в одной из переписок экс-главы Офиса президента упоминается "гадалка", с которой он якобы советовался относительно кадровых решений.

В частности прокурор САП Валентина Гребенюк сообщила во время судебного заседания, что Ермак мог обсуждать назначение на высшие государственные должности с Вероникой Аникиевич. В переписке также фигурировали даты рождения отдельных кандидатов. По версии правоохранителей, для контактов с Ермаком она пользовалась отдельным телефоном, в котором почти не было других переписок или звонков.

Перед тем СМИ выяснили, кто такая "Вероника Фэншуй Офис". В частности, журналисты издания "Схемы" (Радио Свобода) узнали, что речь идет о 51-летней киевлянке Веронике Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии. В телефонных книгах других пользователей ее номер был подписан как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".