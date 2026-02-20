После мобилизации отца-одиночки подросток из Кривого Рога попал в интернат: что об этом известно

В Кривом Роге 14-летнего парня временно устроили в Центр социально-психологической реабилитации после мобилизации его отца. Сейчас мать подростка, которая проживает в Финляндии, заявила о готовности забрать сына к себе.

Об этом стало известно на сайте исполнительного комитета Центрально-Городского районного в Кривом Роге совета. По информации в публикации, после задержания отца подростка работниками Центрально-Городского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и дальнейшего направления на обучение для прохождения военной службы, ребенок остался без надлежащего ухода.

Речь идет о Дмитрии Погорелко, которого 16 февраля задержали представители ТЦК. Ранее он получал вызов в центр комплектования, однако оснований для отсрочки не имел.

Как выяснили в службе по делам детей, юридически факт единоличного воспитания сына отцом оформлен не был. При этом мать парня не была лишена родительских прав, не отказывалась от воспитания и регулярно платила алименты и оказывала материальную помощь. Сейчас она проживает в Финляндии вместе с совершеннолетней дочерью и готова приехать в Украину, чтобы забрать сына к себе.

В частности, после того как отца мобилизовали, парень сообщил правоохранителям, что остался один дома. После этого ребенка временно устроили в Центр социально-психологической реабилитации. Там подросток находится на полном государственном обеспечении и получает необходимую психологическую и медицинскую помощь до прибытия матери. В то же время родственница по материнской линии, которая живет в Кривом Роге, из-за сложных семейных обстоятельств не имеет возможности взять парня к себе.

Кроме того, об этой ситуации на своей странице в Facebook писал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Как он отметил в своей заметке, представитель омбудсмена в Днепропетровской области оперативно направил запросы в службу по делам детей исполкома Криворожского городского совета и в районный ТЦК для выяснения всех обстоятельств.

В ходе проверки они установили, что ребенка устроили в заведение временно, а основанием для осложнения ситуации стало отсутствие надлежаще оформленных документов о самостоятельном воспитании отцом. В службе по делам детей отметили, что еще в 2023 году рекомендовали мужчине юридически урегулировать статус, однако соответствующие документы поданы не были.

"Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия. Поэтому обращаюсь ко всем, кто самостоятельно воспитывает детей. Приведите документы в порядок", — отметил чиновник в своей заметке.

Напомним, что в Украине планируют изменить подход к мобилизации, чтобы уменьшить конфликты с ТЦК. Ограничения для тех, кто уклоняется, могут стать более строгими, а новый министр обороны Михаил Федоров должен сделать процесс более прозрачным, чтобы избежать нарушений прав человека, которые Россия могла бы использовать в пропаганде.

Кроме того, в Верховной Раде предлагают ограничения для военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации или оставляют часть, например запрет на выезд или ограничения банковских карточек. Предложения Минобороны будут рассматривать тщательно, и депутатам придется выбирать между национальной безопасностью и мнением электората.