Після мобілізації батька-одинака підліток із Кривого Рогу потрапив в інтернат: що про це відомо

У Кривому Розі 14-річного хлопця тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації після мобілізації його батька. Наразі мати підлітка, яка проживає у Фінляндії, заявила про готовність забрати сина до себе.

Про це стало відомо на сайті виконавчого комітету Центрально-Міської районної у Кривому Розі ради. За інформацією у публікації, після затримання батька підлітка працівниками Центрально-Міського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й подальшого направлення на навчання для проходження військової служби, дитина залишилася без належного догляду.

Йдеться про Дмитра Погорілка, якого 16 лютого затримали представники ТЦК. Раніше він отримував виклик до центру комплектування, однак підстав для відстрочки не мав.

Як з’ясували у службі у справах дітей, юридично факт одноосібного виховання сина батьком оформлений не був. При цьому мати хлопця не була позбавлена батьківських прав, не відмовлялася від виховання та регулярно сплачувала аліменти й надавала матеріальну допомогу. Наразі вона проживає у Фінляндії разом із повнолітньою донькою та готова приїхати в Україну, щоб забрати сина до себе.

Зокрема, після того як батька мобілізували, хлопець повідомив правоохоронців, що залишився сам удома. Після цього дитину тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Там підліток перебуває на повному державному забезпеченні та отримує необхідну психологічну і медичну допомогу до прибуття матері. Водночас родичка по материнській лінії, яка мешкає у Кривому Розі, через складні сімейні обставини не має можливості взяти хлопця до себе.

Крім того, про цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook писав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Як він зауважив у своєумдописі, представник омбудсмана у Дніпропетровській області оперативно направив запити до служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради та до районного ТЦК для з’ясування всіх обставин.

У ході перевірки вони встановили, що дитину влаштували до закладу тимчасово, а підставою для ускладнення ситуації стала відсутність належно оформлених документів про самостійне виховання батьком. У службі у справах дітей зазначили, що ще у 2023 році рекомендували чоловікові юридично врегулювати статус, однак відповідні документи подані не були.

"Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки. Тому звертаюся до всіх, хто самостійно виховує дітей. Приведіть документи в порядок", — зауважив посадовець у своєму дописі.

Нагадаємо, що в Україні планують змінити підхід до мобілізації, щоб зменшити конфлікти з ТЦК. Обмеження для тих, хто ухиляється, можуть стати суворішими, а новий міністр оборони Михайло Федоров має зробити процес більш прозорим, щоб уникнути порушень прав людини, які Росія могла б використати в пропаганді.

Крім того, у Верховній Раді пропонують обмеження для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації або залишають частину, наприклад заборону на виїзд чи обмеження банківських карток. Пропозиції Міноборони розглядатимуть ретельно, і депутатам доведеться обирати між національною безпекою та думкою електорату.