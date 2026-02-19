Нарівні з аліментниками: у Верховній Раді пропонують запровадити обмеження для ухилянтів і СЗЧшників

Військовозобов'язані громадяни, які ухиляються від мобілізації або йдуть у самовільне залишення частини, вже незабаром можуть зіткнутися з обмеженнями, що застосовуються, наприклад, до неплатників аліментів.

Зокрема, це може бути обмеження використання кредитних і банківських карт, обмеження на виїзд тощо, розповів в ефірі програми "Суперпозиція" народний депутат Вадим Івченко.

Пропозиції, які надходять із Міністерства оборони, розглядатимуться у фракціях дуже ретельно, і кожному депутату доведеться визначитися, що для нього важливіше: національна безпека чи думка про нього майбутнього електорату на виборах.

Зараз це обговорюється між Міноборони, Генштабом і комітетом нацбезпеки. Консультації ведуться з двох основних питань: що робити з тими, хто пішов у СЗЧ, фактично, втікши після мобілізації, і як чинити з ухилянтами.

"Були пропозиції обмежити їх так само, як аліментників... Тому це не фінальні рішення, але вони на стадії завершення. Я думаю, у березні вони будуть розглядатися і в комітеті, і у Верховній Раді", — зазначив Івченко.

За його словами, тексти законів щодо обмеження прав тих, хто пішов у СЗЧ, і тих, хто ухиляється від мобілізації, позиція Міністерства оборони і Генерального штабу вже написані:

"І вони фізично присутні в написаному варіанті і проговорюється комітетом нацбезпеки. Зовсім скоро ми можемо побачити, що запропонує уряд. Вони дали проєкт, вони мають зареєструвати це".

За його словами, у парламенті досить складно йде голосування з питань, що стосуються обмеження прав і свобод громадян. Однак Івченко вважає, що ці законопроєкти депутати все ж підтримають, оскільки йдеться про те, як захистити національну безпеку.

"Якщо людину мобілізували, це твій громадянський обов'язок — захищати. Якщо ти вирішив переховуватися або ще щось робити, держава має відреагувати. Тому комітет тут підтримуватиме пропозицію щодо СЗЧшників повернення кримінальної справи", — продовжив гість ефіру.

Другою проблемою він назвав мільйони ухилянтів.

"Скажіть, будь ласка, чому одні громадяни мають захищати Україну, інші ж сидять удома або виїхали за кордон тощо? Чому? Вибачте, нам уже в одній країні жити, потім усі ж таки будемо обиратися, потім усі будемо в одні кінотеатри ходити, потім усі отримуватимуть блага від держави, маються на увазі кредити, якісь різні програми тощо. Але одні віддають життя їхньої сім'ї, а інші нічого не хочуть робити. Це теж нерівність. А тут теж мають бути певні запобіжники", — міркує депутат.

Нагадаємо, у Раді обговорюють арешт рахунків для ухильників.

Також повідомлялося, що священик ПЦУ Ярослав Ясенець закликав працівників ТЦК молитися Іоанну Воїну, бо він допоможе їм ловити ухильників. Він заявив, що ухилення від служби є неправильним, і тому до таких осіб, на його думку, треба застосовувати примусові заходи.