Наравне с алиментщиками: в Верховной Раде предлагают ввести ограничения для уклонистов и СОЧников

Военнообязанные граждане, которые уклоняются от мобилизации или уходят в самовольное оставление части, уже вскоре могут столкнуться с ограничениями, которые применяются, например к неплательщикам алиментов.

В частности, это может быть ограничение использования кредитных и банковских карт, ограничение на выезд и тому подобное, рассказал в эфире программы "Суперпозиция" народный депутат Вадим Ивченко.

Предложения, которые поступают из Министерства обороны, будут рассматриваться во фракциях очень тщательно, и каждому депутату придется определиться, что для него важнее: национальная безопасность или мнение о нем будущего электората на выборах.

Сейчас это обсуждается между Минобороны, Генштабом и комитетом нацбезопасности. Консультации ведутся по двум основным вопросам: что делать с теми, кто ушел в СОЧ, фактически, сбежав после мобилизации, и как поступать с уклонистами.

"Были предложения ограничить их так же, как алиментщиков… Поэтому это не финальные решения, но они на стадии завершения. Я думаю, в марте они будут рассматриваться и в комитете, и в Верховной Раде", — отметил Ивченко.

По его словам, тексты законов по ограничению прав ушедших в СОЧ и тех, кто уклоняется от мобилизации, позиция Министерства обороны и Генерального штаба уже написаны:

"И они физически присутствуют в написанном варианте и проговаривается комитетом нацбезопасности. Совсем скоро мы можем увидеть, что предложит правительство. Они дали проект, они должны зарегистрировать это".

По его словам, в парламенте довольно сложно идет голосование по вопросам, касающимся ограничения прав и свобод граждан. Однако Ивченко считает, что эти законопроекты депутаты все же поддержат, поскольку речь о том, как защитить национальную безопасность.

"Если человека мобилизовали, это твой гражданский долг — защищать. Если ты решил скрываться или еще что-то делать, государство должно отреагировать. Поэтому комитет здесь будет поддерживать предложение по СОЧникам возвращение уголовного дела", — продолжил гость эфира.

Второй проблемой он назвал миллионы уклонистов.

"Скажите, пожалуйста, почему одни граждане должны защищать Украину, другие же сидят дома или уехали за границу и так далее? Почему? Извините, нам уже в одной стране жить, потом все же будем избираться, потом все будем в одно кинотеатры ходить, потом все будут получать блага от государства и подразумеваются кредиты, какие-то разные программы и так далее. Но одни отдают жизнь их семьи, а другие ничего не хотят делать. Это тоже неравенство. А здесь тоже должны быть определенные предохранители", — рассуждает депутат.

Напомним, в Раде обсуждают арест счетов для уклонистов.

Также сообщалось, что священник ПЦУ Ярослав Ясенец призвал работников ТЦК молиться Иоанну Воину, потому что он поможет им ловить уклонистов. Он заявил, что уклонение от службы является неправильным, и поэтому к таким лицам, по его мнению, надо применять принудительные меры.