У Кривому Розі мобілізували батька-одинака: з ким наразі перебуває його 5-річна донька, — Лубінець

У Кривому Розі 34-річного чоловіка мобілізували, поки його п'ятирічна донька перебувала в дитячому садку. За словами директорки закладу, саме батько самостійно виховував дівчинку, тож після його мобілізації дитина фактично залишилася без єдиного з батьків, який про неї піклувався.

Як повідомляє місцеве видання "СВОЇ", йдеться про вихованку дитячого садка №125. Згідно з даними судового реєстру, після розлучення батьків дівчинка проживає разом із батьком. Мати, як зазначається, самоусунулася від її виховання, хоча продовжує сплачувати аліменти.

За інформацією журналістів, чоловік перебував у розшуку ТЦК та СП. Та попри це він двічі звертався із заявами про надання відстрочки від мобілізації, однак щоразу отримував відмову. У виданні припускають, що причиною могла стати відсутність судового рішення, яке б офіційно підтверджувало факт самостійного виховання дитини.

У Кривому Розі мобілізували батька-одинака Фото: Скриншот з відео

Після мобілізації чоловіка до одного з районних ТЦК та СП прибули правоохоронці, зокрема працівники ювенальної превенції. Журналісти "СВОЇх" також перебували на місці та понад чотири години чекали на вирішення ситуації.

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Директорка дитячого садка Наталя Євтушенко розповіла, що дівчинку лише напередодні зарахували до закладу. За її словами, після мобілізації батько ще встиг зателефонувати й запитати, де перебуває донька, однак після цього на зв'язок більше не виходив. Наразі дитина перебуває разом із рідним дідусем по батьківській лінії.

Однак, як зауважив народний депутат партії "ЄС" Олексій Гончаренко, дідусь та батько не спілкувались близько трьох років.

"Як тепер літня людина має доглядати за дитиною? Поясніть мені?", — запитав він.

Батька 5-річної дівчини мобілізували, поки вона перебувала у дитячому садку Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Крім того, за даними журналістів, через цей випадок Верховна Рада викликала керівника місцевого ТЦК та СП для надання пояснень.

У регіональному представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Кривому Розі повідомили, що вже направили офіційні запити до районного ТЦК та СП і Служби у справах дітей. Там зазначили, що відповіді можуть надійти орієнтовно протягом тижня.

Водночас журналісти намагалися отримати коментар в обласному ТЦК та СП, однак зв'язатися з установою не змогли. На гарячій лінії їм порадили звернутися з офіційним письмовим запитом.

Варто зауважити, що станом на момент написання матеріалу жодних офіційних коментарів щодо цієї ситуації в обласному ТЦК не надали.

Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі — реакція Дмитра Лубінця

Також на інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що ця історія викликає більше запитань, ніж відповідей, а тому потребує ретельної перевірки.

"Батько сам ніс відповідальність за дитину після розлучення. Він був тим, хто вирішував усе — від щоденних дрібниць до найважливіших рішень. Наразі дівчинка залишилася по факту із чужою людиною — директоркою закладу", — зауважив він.

Наразі Лубінець доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з'ясувати всі обставини справи. Відповідні запити вже направили до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, Служби у справах дітей та виконавчих органів місцевого самоврядування.

За словами омбудсмена, перевірка має встановити, чи була мобілізація законною, а також з'ясувати, за яких обставин малолітня дитина залишилася без батьківського піклування і чи були належним чином забезпечені її права та безпека.

Водночас Лубінець наголосив, що мобілізація є необхідною в умовах війни, однак кожен такий випадок потребує окремої й неупередженої оцінки.

"Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко — а й здатністю бачити людину в кожному рішенні. І саме тому ми маємо чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості", — написав посадовець.

Варто зауважити, що це вже не перша подібна ситуація у Кривому Розі. Зокрема, цього року 16 лютого військові ТЦК мобілізували батька-одинака, який не мав підстав для відстрочки. Згодом 14-річного хлопця тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації.

Також Фокус писав, що в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження після інциденту, під час якого представники ТЦК забрали собаку в розпал конфлікту з цивільними. Згодом тварину повернули власниці, однак ветеринари виявили в неї розрив зв'язки, через що правоохоронці розпочали розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.