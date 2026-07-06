"Вкрали прямо на вулиці": брата Камалії з інвалідністю вдруге забрали в ТЦК (відео)

Українська співачка Камалія звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням провести перевірку роботи ТЦК. Уже вдруге затримали її брата з інвалідністю.

Знаменитість записала емоційне відеозвернення, у якому повідомила про ситуацію.

Брата Камалії забрали в ТЦК

"З початку повномасштабного вторгнення наша родина, як і мільйони українських сімей, пережила дуже багато болю, втрат і випробувань. Ми втратили бізнес, пережили прильоти по нашому бізнес-центру, поховали рідних, які загинули на фронті. Один мій брат віддав життя за Україну, іншого ми досі шукаємо, ще один зараз служить. Дуже багато моїх рідних сьогодні боронять нашу неньку Україну. Але те, що зараз відбувається на вулицях, не може залишати байдужим", — почала співачка.

За словами Камалії, її двоюрідного брата, Яна Володимировича Підвесоцького, людину з інвалідністю з дитинства, із серйозними проблемами зі здоров'ям, викладача та науковця, уже не вперше затримали військові ТЦК. Артистка каже, що чоловік майже нічого не бачить та носить великі лінзи.

Відео дня

Брата Камалії забрали в ТЦК

Родина Камалії переживає страх

"За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування", — каже артистка.

Чоловік — єдиний син у матері, яка сама має інвалідність. Камалія зізналася, що її родина через це знову переживає страх, біль і безсилля.

"Його вкрали прямо на вулиці… Не можна допустити, щоб під гаслами мобілізації принижували, били, залякували людей, хапали на вулицях без розбору — людей з інвалідністю, викладачів, науковців, підприємців, тих, хто тримає економіку і допомагає ЗСУ", — заявила Камалія.

Зокрема, артистка прямо звернулася до президента України, до відповідальних органів, до всіх, хто "має владу і совість". Камалія попросила звернути увагу на ці випадки, провести перевірки, захистити людей від свавілля.

"Я дуже обурена, як і всі ви, мої дорогі", — сказала у відео зірка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Через погіршення самопочуття жінці довелося терміново викликати швидку допомогу.

Співачка повідомила про важку втрату у своїй родині — на війні загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко.

Крім того, знаменитість розповіла про третє влучання російської ракети по її сімейному бізнесу в Києві.