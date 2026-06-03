На фронті загинув брат співачки Камалії: "Нам боляче до крику" (фото)

Відома українська співачка Камалія повідомила про важку втрату у своїй родині — на війні загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко. Чоловік мужньо захищав Україну і, попри численні важкі поранення, щоразу повертався на передову, де віддав життя за батьківщину у віці 43 роки.

Що відомо про полеглого Героя

За словами Камалії, Сергій був відданим воїном, який до останнього подиху боровся за свободу України. Його неодноразово евакуювали з поля бою у вкрай важкому стані, проте після реабілітації він щоразу повертався на фронт. На жаль, третє повернення на передову стало для захисника останнім.

"Його неодноразово витягали з поля бою пораненим, у дуже тяжкому стані. Але він відновлювався і знову повертався на фронт. Третє повернення стало для нього останнім", — поділилася співачка.

Брат Камалії загинув у віці 43 роки Фото: Instagram

Спогади та біль втрати

Камалія підкреслила, що вся родина неймовірно любила та пишалася Сергієм, цінуючи кожну мить, проведену разом. Ще менше року тому сім'я збиралася у повному складі, щоб відсвяткувати весілля його двоюрідної сестри Юлії, і ніхто не міг подумати, що невдовзі вони проводжатимуть чоловіка в останню путь.

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"Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам’ятати тебе — сильного, мужнього, справжнього. Світла пам’ять тобі. Царство Небесне. Герої не вмирають", — написала виконавиця у своєму зверненні.

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