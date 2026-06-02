Нікітюк ховалася з 11-місячним сином в укритті під час обстрілу Києва (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як з майже однорічним сином Оскаром ховалася від російського обстрілу Києва в ніч на 2 червня.
Зірка в ніч обстрілу перебувала в столиці разом з первістком. Леся Нікітюк не знехтувала сигналами повітряної тривоги, тому, разом з Оскаром провела цю ніч в укритті, що показала у своєму Instagram.
Маленький Оскар спав у візочку, а його мама була одягнена в халат та стежила за ним.
"Ви вже вийшли?" — запитала Леся в українців після жахливої ночі.
Обстріл 2 червня — що відомо
У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву, водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про вже про пʼятьох загиблих та 65 поранених.
Були влучання в житлові та нежитлові приміщення по всьому Києву. Окрім столиці, під ударом у ніч на 2 червня опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя та низка інших міст.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Леся Нікітюк зізналася, яке весілля хоче зі своїм коханим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.
- 38-річна українська телеведуча та блогерка з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.
Крім того, зірка фільму "Песики", яка минулого року вперше стала мамою, продовжує радувати фоловерів сімейним контентом з 11-місячним Оскаром.