Нікітюк ховалася з 11-місячним сином в укритті під час обстрілу Києва (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як з майже однорічним сином Оскаром ховалася від російського обстрілу Києва в ніч на 2 червня.

Зірка в ніч обстрілу перебувала в столиці разом з первістком. Леся Нікітюк не знехтувала сигналами повітряної тривоги, тому, разом з Оскаром провела цю ніч в укритті, що показала у своєму Instagram.

Маленький Оскар спав у візочку, а його мама була одягнена в халат та стежила за ним.

"Ви вже вийшли?" — запитала Леся в українців після жахливої ночі.

Леся Нікітюк показалася із сином в укритті Фото: Instagram @lesia_nikituk

Обстріл 2 червня — що відомо

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву, водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про вже про пʼятьох загиблих та 65 поранених.

Відео дня

Були влучання в житлові та нежитлові приміщення по всьому Києву. Окрім столиці, під ударом у ніч на 2 червня опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя та низка інших міст.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк зізналася, яке весілля хоче зі своїм коханим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

38-річна українська телеведуча та блогерка з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.

Крім того, зірка фільму "Песики", яка минулого року вперше стала мамою, продовжує радувати фоловерів сімейним контентом з 11-місячним Оскаром.