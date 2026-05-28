Леся Нікітюк показала 11-місячного сина Оскара в повний зріст (фото)

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка минулого року вперше стала мамою, продовжує радувати фоловерів сімейним контентом з 11-місячним Оскаром.

Новим кадром малюка зірка екрану поділилася у своєму Instagram. Хлопчик ретельно перевіряв сумки мами.

Нікітюк показала сина

Традиційно обличчя Оскара батьки не показують публіці, зберігаючи приватність дитини. Втім, на свіжому фото можна побачити Оскара в повний зріст. Уже в червні йому виповниться один рік.

"Жорсткий митний контроль здійснюється кожного разу, коли я приношу сумку і пакет з продуктами. Головна мета — запобігти контрабанді заборонених речовин. Далі відбувається швидка конфіскація каші, фруктів і дитячого печива", — пожартувала Леся.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила

У червні 2025 року в телеведучої та морського піхотинця Дмитра Бабчука народився син Оскар. Цікаво, що Леся майстерно приховувала вагітність до останнього моменту. А сама дізналася про це під час зйомок фільму "Песики".

Ведуча почала натякати на нові стосунки восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим чоловіком. Згодом стало відомо, що це військовий Дмитро Бабчук, молодший за Нікітюк на 8 років. На початку 2025 року морський піхотинець освідчився коханій.

Леся Нікітюк народила сина в червні 2025 року Фото: Instagram lesia_nikituk

