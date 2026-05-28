Леся Никитюк показала 11-месячного сына Оскара в полный рост (фото)

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая в прошлом году впервые стала мамой, продолжает радовать фолловеров семейным контентом с 11-месячным Оскаром.

Новым кадром малыша звезда экрана поделилась в своем Instagram. Мальчик тщательно проверял сумки мамы.

Никитюк показала сына

Традиционно лицо Оскара родители не показывают публике, сохраняя приватность ребенка. Впрочем, на свежем фото можно увидеть Оскара в полный рост. Уже в июне ему исполнится один год.

"Жесткий таможенный контроль осуществляется каждый раз, когда я приношу сумку и пакет с продуктами. Главная цель — предотвратить контрабанду запрещенных веществ. Далее происходит быстрая конфискация каши, фруктов и детского печенья", — пошутила Леся.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк родила

В июне 2025 года у телеведущей и морского пехотинца Дмитрия Бабчука родился сын Оскар. Интересно, что Леся мастерски скрывала беременность до последнего момента. А сама узнала об этом во время съемок фильма "Песики".

Ведущая начала намекать на новые отношения осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным мужчиной. Впоследствии стало известно, что это военный Дмитрий Бабчук, младше Никитюк на 8 лет. В начале 2025 года морской пехотинец сделал предложение любимой.

Леся Никитюк родила сына в июне 2025 года

