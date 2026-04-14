Жених Леси Никитюк "засветил" лицо их сына Оскара (фото)
Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, морской пехотинец Дмитрий Бабчук, показал редкие кадры с первенцем Оскаром, которому уже почти 10 месяцев.
Семейные кадры воин опубликовал в своем Instagram (special_my_profession). Дмитрий показал серию нежных видео, на которых играет с сыном, обнимает его и купает.
На контрасте морской пехотинец показал, как между мгновениями с семьей возвращается к выполнению воинского долга на фронте.
Реакция сети на фото Оскара
В комментариях подписчики Дмитрия умилились от семейных кадров:
- "Как я долго ждал этого от тебя".
- "Бро, жму руку, рад за тебя".
- "Отлично."
- "Невероятные кадры, мощные".
- "2 мира одного человека. Такие контрасты".
- "Просто мурашки, насколько это сильно и трогательно одновременно".
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
О своих новых отношениях Леся начала намекать осенью 2024 года. Оказалось, что ее сердце покорил морской пехотинец Дмитрий Бабчук, младше своей звездной избранницы на 9 лет.
В начале 2025 года воин сделал ведущей предложение в заснеженных Карпатах. А в июне того же года у Леси и Дмитрия родился сын Оскар, лицо которого родители тщательно скрывают, поэтому малыш обычно появляется в сети со спины. Оскар родился в столице, а его появление стало настоящим сюрпризом для фанатов Леси Никитюк, которая скрывала беременность до последнего.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк впервые встретила Пасху в статусе мамы. Она признается, что это лучший праздник в ее жизни.
- Жених телеведущей поделился трогательной фотографией с Оскаром.
Кроме того, звезда экрана высказалась о разнице в возрасте со своим женихом, который младше ее на 9 лет.