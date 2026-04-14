Жених Леси Никитюк "засветил" лицо их сына Оскара (фото)

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, морской пехотинец Дмитрий Бабчук, показал редкие кадры с первенцем Оскаром, которому уже почти 10 месяцев.

Семейные кадры воин опубликовал в своем Instagram (special_my_profession). Дмитрий показал серию нежных видео, на которых играет с сыном, обнимает его и купает.

На контрасте морской пехотинец показал, как между мгновениями с семьей возвращается к выполнению воинского долга на фронте.

Дмитрий Бабчук с сыном Оскаром Фото: Instagram

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

Реакция сети на фото Оскара

В комментариях подписчики Дмитрия умилились от семейных кадров:

"Как я долго ждал этого от тебя".

"Бро, жму руку, рад за тебя".

"Отлично."

"Невероятные кадры, мощные".

"2 мира одного человека. Такие контрасты".

"Просто мурашки, насколько это сильно и трогательно одновременно".

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

О своих новых отношениях Леся начала намекать осенью 2024 года. Оказалось, что ее сердце покорил морской пехотинец Дмитрий Бабчук, младше своей звездной избранницы на 9 лет.

В начале 2025 года воин сделал ведущей предложение в заснеженных Карпатах. А в июне того же года у Леси и Дмитрия родился сын Оскар, лицо которого родители тщательно скрывают, поэтому малыш обычно появляется в сети со спины. Оскар родился в столице, а его появление стало настоящим сюрпризом для фанатов Леси Никитюк, которая скрывала беременность до последнего.

