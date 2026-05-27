Старшая на 8 лет Леся Никитюк высмеяла разницу в возрасте с женихом (фото)

38-летняя украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.

Воин моложе звездной возлюбленной на восемь лет. А на одном из мероприятий украинского бренда Никитюк решила пошутить по этому поводу.

Леся Никитюк о разнице в возрасте

"Да, мой мужчина младше меня на 8 лет. Я хотела еще младшего, но был только такой", — сказала Леся, говорится на странице gepurofficial в Threads.

В частности, звезда фильма "Песики" отреагировала на слухи, связанные с рождением ее сына Оскара год назад.

"Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей", — сказала Леся со сцены.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

Звезда экрана начала намекать на новые отношения осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным мужчиной. Впоследствии стало известно, что это морской пехотинец Дмитрий Бабчук, моложе Леси на 8 лет.

В начале 2025 года он сделал Лесе предложение в горах. А в июне у пары родился сын Оскар. Интересно, что Никитюк мастерски скрывала беременность до последнего момента.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

