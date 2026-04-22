Бедняков рассказал, почему отказался работать с Лесей Никитюк: "Деньги не главное"

Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал, что в свое время отказался стать соведущим шоу "Хто зверху". После ухода Сергея Притулы ему предлагали работать вместе с Лесей Никитюк, но он не заинтересовался проектом.

По словам Беднякова, он не помнит точных причин отказа, однако не имел сильного желания вести это шоу. Он отметил, что если бы действительно хотел работать в каком-то проекте, то готов был бы отказаться от других предложений. Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту "Разговор".

Телеведущий подчеркнул, что главный критерий для него — получать удовольствие от работы, а не финансовая составляющая. Он добавил, что стремится участвовать только в тех проектах, которые приносят ему кайф от процесса.

Также Бедняков признал, что сейчас не видит на украинском телевидении форматов, которые были бы ему по-настоящему интересны как ведущему. В то же время он вспомнил, что всегда хотел работать над шоу Fort Boyard, но дважды отказался от аналогичного предложения в России.

