Бєдняков розповів, чому відмовився працювати з Лесею Нікітюк: "Гроші не головне"

Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів, що свого часу відмовився стати співведучим шоу "Хто зверху". Після відходу Сергія Притули йому пропонували працювати разом із Лесею Нікітюк, але він не зацікавився проєктом.

За словами Бєднякова, він не пам’ятає точних причин відмови, проте не мав сильного бажання вести це шоу. Він зазначив, що якби справді хотів працювати в якомусь проєкті, то готовий був би відмовитися від інших пропозицій. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова".

Телеведучий підкреслив, що головний критерій для нього — отримувати задоволення від роботи, а не фінансова складова. Він додав, що прагне брати участь лише в тих проєктах, які приносять йому кайф від процесу.

Також Бєдняков визнав, що нині не бачить на українському телебаченні форматів, які були б йому по-справжньому цікаві як ведучому. Водночас він згадав, що завжди хотів працювати над шоу Fort Boyard, але двічі відмовився від аналогічної пропозиції в Росії.

