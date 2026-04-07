Перукар Лесі Нікітюк і Тіни Кароль виявився мільйонером: як він заробив капітал

Перукар зірок українського шоу-бізнесу несподівано розкрив деталі свого фінансового прориву. В інтерв’ю він чесно розповів, як ризик і кредити привели його до першого мільйона.

Перукар Михайло Прус, який працює з такими знаменитостями, як Леся Нікітюк та Тіна Кароль, в інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, як заробив свій перший мільйон гривень уже у 21 рік.

За словами Пруса, шлях до фінансового успіху почався з помилки. Відкриваючи першу студію, він недооцінив витрати і змушений був залізти у великий кредит.

"В 21 рік я заробив 1 мільйон гривень. Це тоді коли я відкрив свою першу студію, і влетів у дуже сильний кредит, в 600 тисяч. Я не розрахував — думав, що моїх 200 тисяч вистачить, а мені порахували меблі на 600 тисяч", — поділився він.

Підприємець пояснив, що саме фінансовий тиск змусив його шукати нові джерела доходу. Так він вирішив зайти в онлайн-освіту.

"Єдиним варіантом було перейти в онлайн-навчання. Саме тоді мій перший онлайн-курс і взагалі перший захід в інфопростір відбувся через те, що мені треба було закрити кредит", — розповів Прус.

Перші курси не лише допомогли розрахуватися з боргами, а й дали старт новому напрямку в його бізнесі. Уже з третього запуску він відчув реальний фінансовий результат.

"Вже десь з третього курсу я заробив свої перші гроші, які я прям відчув, помацав і подумав: "Вау, я це зробив"", — зізнався він.

