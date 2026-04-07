Парикмахер Леси Никитюк и Тины Кароль оказался миллионером: как он заработал капитал

Парикмахер звезд украинского шоу-бизнеса неожиданно раскрыл детали своего финансового прорыва. В интервью он честно рассказал, как риск и кредиты привели его к первому миллиону.

Парикмахер Михаил Прус, который работает с такими знаменитостями, как Леся Никитюк и Тина Кароль, в интервью Славе Демину рассказал, как заработал свой первый миллион гривен уже в 21 год.

По словам Пруса, путь к финансовому успеху начался с ошибки. Открывая первую студию, он недооценил расходы и вынужден был залезть в большой кредит.

"В 21 год я заработал 1 миллион гривен. Это тогда когда я открыл свою первую студию, и влетел в очень сильный кредит, в 600 тысяч. Я не рассчитал — думал, что моих 200 тысяч хватит, а мне посчитали мебель на 600 тысяч", — поделился он.

Парикмахер Михаил Прус

Предприниматель объяснил, что именно финансовое давление заставило его искать новые источники дохода. Так он решил зайти в онлайн-образование.

"Единственным вариантом было перейти в онлайн-обучение. Именно тогда мой первый онлайн-курс и вообще первый заход в инфопространство состоялся из-за того, что мне надо было закрыть кредит", — рассказал Прус.

Первые курсы не только помогли рассчитаться с долгами, но и дали старт новому направлению в его бизнесе. Уже с третьего запуска он почувствовал реальный финансовый результат.

"Уже где-то с третьего курса я заработал свои первые деньги, которые я прям почувствовал, потрогал и подумал: "Вау, я это сделал"", — признался он.

