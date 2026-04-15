Леся Нікітюк уперше показала обличчя 10-місячного сина Оскара (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк привітала сина Оскара з особливим днем. Сьогодні, 15 квітні, малюку виповнилося 10 місяців.

З нагоди свята зіркова мама опублікувала нове фото з первістком у своєму Instagram (lesia_nikituk) та зізналася, як ніжно його називає.

Леся Нікітюк показала сина

"10 місяців. Наш кнопік", — написала зірка екрану.

На фото чи не вперше можна детальніше побачити обличчя Оскара, який зазвичай позує на камеру спиною, адже його батьки ретельно оберігають приватність дитини.

"Оце вже великий муркіт", — написав у коментарях тато Оскара, морський піхотинець Дмитро Бабчук.

Що писали підписники Лесі: "Ви неймовірні. Це так магічно", "З боку він копія тата", "Вітаємо. Які ж ви неймовірні".

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою

Про свої нові стосунки ведуча шоу "Хто зверху" почала натякати восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим чоловіком. Згодом стало відомо, що її серце підкорив морський піхотинець Дмитро Бабчук, молодший за Лесю на 9 років.

На початку 2025 року Дмитро освідчився обраниці в засніжених Карпатах. А в червні того ж року в пари народився первісток Оскар, поява якого стала справжнім сюрпризом, адже Нікітюк майстерно приховувала вагітність до останнього моменту.

Леся Нікітюк стала мамою в червні 2025 року Фото: Instagram lesia_nikituk

