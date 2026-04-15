Леся Никитюк впервые показала лицо 10-месячного сына Оскара (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила сына Оскара с особенным днем. Сегодня, 15 апреле, малышу исполнилось 10 месяцев.

По случаю праздника звездная мама опубликовала новое фото с первенцем в своем Instagram (lesia_nikituk) и призналась, как нежно его называет.

Леся Никитюк показала сына

"10 месяцев. Наш кнопик", — написала звезда экрана.

На фото едва ли не впервые можно подробнее увидеть лицо Оскара, который обычно позирует на камеру спиной, ведь его родители тщательно оберегают приватность ребенка.

"Вот это уже большой муркит", — написал в комментариях папа Оскара, морской пехотинец Дмитрий Бабчук.

Что писали подписчики Леси: "Вы невероятные. Это так магически", "Со стороны он копия папы", "Поздравляем. Какие же вы невероятные".

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой

О своих новых отношениях ведущая шоу "Хто зверху" начала намекать осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным мужчиной. Впоследствии стало известно, что ее сердце покорил морской пехотинец Дмитрий Бабчук, младше Леси на 9 лет.

В начале 2025 года Дмитрий сделал предложение избраннице в заснеженных Карпатах. А в июне того же года у пары родился первенец Оскар, появление которого стало настоящим сюрпризом, ведь Никитюк мастерски скрывала беременность до последнего момента.

Леся Никитюк стала мамой в июне 2025 года Фото: Instagram lesia_nikituk

