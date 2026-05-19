Леся Никитюк с сыном приехала в Одессу: как выглядит 11-месячный Оскар (фото)
Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк замилувала новыми фото с 11-месячным сыном Оскаром во время отдыха в солнечной Одессе.
Знаменитость отправилась к морю вместе с Оскаром на несколько дней отдыха. Кадрами Леся поделилась в Instagram.
Леся Никитюк показала сына
После приезда в Одессу звездная мама сразу повела сына на пляж и пошутила, что Оскар уже попробовал местный песок.
В частности, Леся не обошла и одесский базар. Она дегустировала местную еду с сыном на руках. А 11-месячный Оскар был в панамке.
"А давай в Одессу! — А давай! Спасибо за прием прекрасным людям и всем, с кем успела познакомиться. Люблю все, что у вас на привозе, и вас всех!" — написала Никитюк.
Леся Никитюк родила
Телеведущая начала намекать на новый роман осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что ее сердце покорил военный Дмитрий Бабчук, младше Леси на 9 лет.
В начале 2025 года морской пехотинец сделал предложение любимой в горах. А уже в июне у пары родился сын Оскар, причем Леся мастерски скрывала беременность до последнего момента.
