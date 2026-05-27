Старша на 8 років Леся Нікітюк висміяла різницю у віці з нареченим (фото)

38-річна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

Воїн молодший за зіркову кохану на вісім років. А на одному із заходів українського бренду Нікітюк вирішила пожартувати з цього приводу.

Леся Нікітюк про різницю у віці

"Так, мій чоловік молодший мене на 8 років. Я хотіла ще молодшого, але був тільки такий", — сказала Леся, йдеться на сторінці gepurofficial у Threads.

Зокрема, зірка фільму "Песики" відреагувала на чутки, пов'язані з народженням її сина Оскара рік тому.

"Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів", — сказала Леся зі сцени.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Зірка екрану почала натякати на нові стосунки восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим чоловіком. Згодом стало відомо, що це морський піхотинець Дмитро Бабчук, молодший за Лесю на 8 років.

На початку 2025 року він освідчився Лесі в горах. А в червні в пари народився син Оскар. Цікаво, що Нікітюк майстерно приховувала вагітність до останнього моменту.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

