Никитюк пряталась с 11-месячным сыном в укрытии во время обстрела Киева (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как с почти годовалым сыном Оскаром пряталась от российского обстрела Киева в ночь на 2 июня.

Звезда в ночь обстрела находилась в столице вместе с первенцем. Леся Никитюк не пренебрегла сигналами воздушной тревоги, поэтому, вместе с Оскаром провела эту ночь в укрытии, что показала в своем Instagram.

Маленький Оскар спал в коляске, а его мама была одета в халат и следила за ним.

"Вы уже вышли?" — спросила Леся у украинцев после ужасной ночи.

Леся Никитюк показалась с сыном в укрытии

Обстрел 2 июня — что известно

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным городского головы Виталия Кличко, известно об уже о пяти погибших и 65 раненых.

Были попадания в жилые и нежилые помещения по всему Киеву. Кроме столицы, под ударом в ночь на 2 июня оказались Днепр, Харьков, Запорожье и ряд других городов.

