Леся Никитюк заговорила о свадьбе с младшим на 8 лет воином

38-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, какую свадьбу хочет со своим женихом, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.

Звезда фильма "Песики" вместе с Екатериной Осадчей сняли видео на тему "Самые популярные запросы в Google". Лесе Никитюк пришлось отвечать на ряд вопросов о личной жизни.

Свадьба Леси Никитюк

Ведущая объяснила, что они с военным Дмитрий Бабчуком не хотят просто расписаться. Паре пришлась по душе идея устроить громкое празднование, пригласить много гостей и даже Верку Сердючку.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает... Очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчасика поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда уже прийти. Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка. Или мы и гости, или мы вдвоем и Данилко", — говорит Леся.

Дмитрий Бабчук и Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram

Сын Леси Никитюк

Также Никитюк дала редкий комментарий о своем сыне Оскаре, которому совсем скоро исполнится один годик. Пока звездная мама полностью лицо ребенка не показывала. Впрочем, это может измениться.

"Скоро покажем. Он сам себя уже покажет, он же такой, что..." — заинтриговала Леся.

Не обошла вниманием ведущая и тему разницы в возрасте с любимым, за которого старше на 8 лет. Оказалось, что в ее роду это не первый такой случай: "Бабушка была за деда старше на год, а мама моя за папу на два, мама Димы тоже на несколько лет. А мы уже это удвоили. Очень хотелось, чтобы высокий, выше".

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

