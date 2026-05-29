Леся Нікітюк заговорила про весілля з молодшим на 8 років воїном

38-річна українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, яке весілля хоче зі своїм нареченим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

Зірка фільму "Песики" разом з Катериною Осадчою зняли відео на тему "Найпопулярніші запити в Google". Лесі Нікітюк довелося відповідати на низку питань про особисте життя.

Весілля Лесі Нікітюк

Ведуча пояснила, що вони з військовим Дмитро Бабчуком не хочуть просто розписатися. Парі припала до душі ідея влаштувати гучне святкування, запросити багато гостей та навіть Вєрку Сердючку.

"Ми могли б піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує… Дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів годинки попрацюють в мене на весіллі. Можна і без конверта тоді вже прийти. Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко", — каже Леся.

Дмитро Бабчук та Леся Нікітюк із сином

Син Лесі Нікітюк

Також Нікітюк дала рідкісний коментар про свого сина Оскара, якому зовсім скоро виповниться один рочок. Поки зіркова мама повністю обличчя дитини не показувала. Втім, це може змінитися.

"Скоро покажемо. Він сам себе вже покаже, він же такий, що…" — заінтригувала Леся.

Не оминула увагою ведуча і тему різниці у віці з коханим, за якого старша на 8 років. Виявилося, що в її роду це не перший такий випадок: "Бабця була за діда старша на рік, а мама моя за тата на два, мама Діми теж на декілька років. А ми вже це подвоїли. Дуже хотілося, щоб високий, вищий".

Леся Нікітюк із сином

