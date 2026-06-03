На фронте погиб брат певицы Камалии: "Нам больно до крика" (фото)

Известная украинская певица Камалия сообщила о тяжелой утрате в своей семье — на войне погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко. Мужчина мужественно защищал Украину и, несмотря на многочисленные тяжелые ранения, каждый раз возвращался на передовую, где отдал жизнь за родину в возрасте 43 лет.

Что известно о павшем Герое

По словам Камалии, Сергей был преданным воином, который до последнего вздоха боролся за свободу Украины. Его неоднократно эвакуировали с поля боя в крайне тяжелом состоянии, однако после реабилитации он каждый раз возвращался на фронт. К сожалению, третье возвращение на передовую стало для защитника последним.

"Его неоднократно вытаскивали с поля боя раненым, в очень тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним", — поделилась певица.

Брат Камалии погиб в возрасте 43 лет Фото: Instagram

Воспоминания и боль утраты

Камалия подчеркнула, что вся семья невероятно любила и гордилась Сергеем, ценя каждое мгновение, проведенное вместе. Еще меньше года назад семья собиралась в полном составе, чтобы отпраздновать свадьбу его двоюродной сестры Юлии, и никто не мог подумать, что вскоре они будут провожать мужа в последний путь.

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"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя — сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное. Герои не умирают", — написала исполнительница в своем обращении.

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