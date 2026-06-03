На фронте погиб брат певицы Камалии: "Нам больно до крика" (фото)
Известная украинская певица Камалия сообщила о тяжелой утрате в своей семье — на войне погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко. Мужчина мужественно защищал Украину и, несмотря на многочисленные тяжелые ранения, каждый раз возвращался на передовую, где отдал жизнь за родину в возрасте 43 лет.
Что известно о павшем Герое
По словам Камалии, Сергей был преданным воином, который до последнего вздоха боролся за свободу Украины. Его неоднократно эвакуировали с поля боя в крайне тяжелом состоянии, однако после реабилитации он каждый раз возвращался на фронт. К сожалению, третье возвращение на передовую стало для защитника последним.
"Его неоднократно вытаскивали с поля боя раненым, в очень тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним", — поделилась певица.
Воспоминания и боль утраты
Камалия подчеркнула, что вся семья невероятно любила и гордилась Сергеем, ценя каждое мгновение, проведенное вместе. Еще меньше года назад семья собиралась в полном составе, чтобы отпраздновать свадьбу его двоюродной сестры Юлии, и никто не мог подумать, что вскоре они будут провожать мужа в последний путь.
"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя — сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное. Герои не умирают", — написала исполнительница в своем обращении.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Камалия сообщила о третьем попадании российской ракеты по ее семейному бизнесу в Киеве.
- Телеведущая Леся Никитюк показала, как с почти годовалым сыном Оскаром пряталась от российского обстрела Киева в ночь на 2 июня.
Кроме того, дом ведущего и генерального продюсера радио "Люкс ФМ" Евгения Фешака пострадал из-за действий россиян в ночь на 2 июня.