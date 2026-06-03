Бизнес Камалии в Киеве в третий раз обстреляли россияне: "Это будет нелегко" (фото)

Певица и заслуженная артистка Украины Камалия сообщила об очередном попадании российской ракеты по ее семейному бизнесу в Киеве.

У звезды и ее мужа Захура есть бизнес-центр в столице. Уже в третий раз за около 2 недели здание пострадало от рук россиян. Об этом Камалия рассказала в своем Instagram и показала последствия вражеской атаки.

Бизнес Камалии пострадал

Уже в третий раз за последние 16 дней в бизнес-центр семьи Камалии попала российская ракета. Прошло без человеческих жертв, но здание сильно повреждено: пока без трансформаторной подстанции и системы кондиционирования, видны выбитые окна и разбитые стены.

"Наш бизнес-центр снова подвергся удару российской ракеты — уже в третий раз за 16 дней. К счастью, на этот раз также обошлось без человеческих жертв. В прошлый раз наши чиллеры системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. На этот раз нам повезло меньше", — написала певица.

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Несмотря на все, они с Захуром не планируют сдаваться, а начнут восстановление бизнеса. Для начала бывшие супруги хотят починить трансформатор, а после восстановления электроснабжения начнут уборку последствий удара и ремонт.

Бизнес Камалии пострадал Фото: kamaliyaofficial/instagram

"Самая первая задача сейчас — запустить трансформатор. Но учитывая серьезность повреждений и загруженность энергоснабжающей компании — это будет нелегко, даже если нам удастся найти все необходимые запчасти. Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел насмарку. Начинаем все сначала — но для этого нужно электроснабжение", — рассказала заслуженная артистка.

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