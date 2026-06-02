"Накрыло волной обломков": дом известного продюсера пострадал от атаки россиян

Дом украинского ведущего и генерального продюсера радио "Люкс ФМ" Евгения Фешака пострадал из-за действий россиян в ночь на 2 июня.

Обломки ракеты во время массированного обстрела Киева упали на крышу дома Евгения, задев взрывной волной. Об этом продюсер рассказал в своем Instagram.

"Мой дом накрыло волной обломков. К счастью, это были обломки в просто свободном падении. Сегодня вечером после работы пойду их собирать по крыше. Наверное, будем делать ожерелье какое-то", — сказал Фешак.

Продюсер добавил, что несмотря на все это, нужно верить в лучшее.

"В Украине очень много пострадавших, много разрушений. В этой ситуации главное не отчаиваться. Это не компьютерная игра, которую можно поставить на паузу, сохраниться. Должны пройти все уровни и безусловно выйти победителями. Слава Украине", — резюмировал Евгений.

Фото: Instagram

Обстрел 2 июня — что известно

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным городского головы Виталия Кличко, известно об уже о пяти погибших и 65 раненых.

Были попадания в жилые и нежилые помещения по всему Киеву. Кроме столицы, под ударом в ночь на 2 июня оказались Днепр, Харьков, Запорожье и ряд других городов.

Леся Никитюк показала, как с почти годовалым сыном Оскаром пряталась от российского обстрела Киева в ночь на 2 июня.

Тысячи жителей столицы традиционно спустились в метро, которое остается одним из самых безопасных укрытий во время ракетных и дроновых обстрелов. Однако после ночного обстрела в соцсетях разгорелась дискуссия.

Также Фокус писал, что войска РФ около 7:20 нанесли повторный удар по Киеву баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщали о возможном обстреле ракетами "Циркон" с территории оккупированного Крыма.