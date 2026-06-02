"Метро — не отель": в Киеве разгорелся скандал из-за палаток в укрытиях во время обстрелов (фото)

В ночь на 2 июня, когда Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Киев, тысячи жителей столицы традиционно спустились в метро, которое остается одним из самых безопасных укрытий во время ракетных и дроновых обстрелов. Однако после ночного обстрела в соцсетях разгорелась дискуссия, которая касалась уже не самой атаки, а условий пребывания людей на станциях подземки.

Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения и обсуждения в социальной сети Threads, где пользователи активно делились собственным опытом пребывания в метро во время ночной атаки.

В центре спора оказались туристические палатки, которые часть киевлян устанавливает непосредственно на платформах метро во время воздушных тревог. И, в частности, часть украинцев убеждены, что такие конструкции занимают слишком много места в условиях переполненных укрытий и создают неудобства для других людей. Зато их владельцы утверждают, что палатки помогают пережить многочасовые тревоги, защититься от сквозняков и обеспечить хотя бы минимальные условия для отдыха.

К примеру, внимание на эти проблемы обратила пользовательница Threads под ником ulechka.aa. По ее словам, в ночь атаки она вместе с парнем и подругами спустилась в метро из-за угрозы обстрелов. Компания пыталась найти свободное место на платформе, однако, обойдя несколько участков станции, не смогла разместиться нигде, кроме проходов.

В конце концов молодым людям предложили сесть рядом с одной из палаток. По словам автора сообщения, они пытались занять как можно меньше пространства и не мешать другим людям передвигаться по платформе. В то же время соседи из палатки выразили недовольство тем, что рядом разместилась еще одна группа людей.

"Мои подруги легли хоть как-то друг на друга, потому что сидеть столько времени очень трудно. На что мы услышали из палатки рядом: "девочки, может еще к нам в палатку залезете, на меня здесь ляжет? Сколько можно пихаться. Нас тут трое, места мало." на что мы ответили "извините, мы в метро, а не 5-звездочном отеле, и мы тут тоже не от большой радости. Нас на один квадратный метр, как-то и поместилось 5 человек. А здесь с большой палаткой какая-то проблема?", — пишет девушка.

В комментариях многие поддержали автора сообщения. В частности, подавляющее большинство отмечало, что метро является общественным укрытием, поэтому каждый посетитель должен учитывать не только собственный комфорт, но и потребности других. По их мнению, ситуация, когда несколько человек занимают большое пространство с помощью палатки или надувного матраса, выглядит несправедливой по отношению к тем, кто вынужден сидеть в проходах или вообще стоять в течение всей ночи.

"Думаю должен быть какой-то адекватный способ урегулировать такие ситуации, тем более когда метро это реально единственное укрытие, которое полностью защищает от любых прилетов и соответственно все кто там хочет спрятаться, имеют на это одинаковое право", — пишут в Threads.

Некоторые пользователи заявили, что использование больших палаток в метро необходимо урегулировать на официальном уровне. Также в комментариях звучали предложения запретить установку палаток в подземке или ограничить использование габаритных вещей, которые могут уменьшать доступное пространство для других людей.

"Вообще удивляет почему люди такое придумали, уже давно надо запретить нести в метро эти палатки. Это укрытие, а не палаточный городок. Хотят разложить палатку пусть едут в лес", — отметили в комментариях.

Дополнительный резонанс теме придало сообщение пользователя под ником gnomoverzhets. Он рассказал, что во время пребывания в укрытии стал свидетелем конфликтов между людьми из-за распределения места на платформе. По его словам, отдельные посетители даже обсуждали возможность создания петиции о запрете палаток в метро.

"Разговоры людей: мажорам палаточникам должен быть запрещен вход в метро, надо создавать петицию, или пусть пускают к себе как минимум 3, или вон. Женщина порезала мужчине палатку, потому что он занял ее постоянное место, где до него всегда лежало 4 человека. Что думаете?", — говорится в его публикации.

Еще одна пользовательница Threads, hmmarchuk, также высказалась против использования больших палаток и надувных матрасов. По ее мнению, люди могут позаботиться о собственном комфорте и более компактными способами, не занимая значительную площадь в укрытии.

"Подумайте немного о других и купите себе что-то компактное. Можно обеспечить себе комфорт, который не будет мешать другим", — добавила девушка.

Палатки в метро: почему киевляне их используют

Впрочем, дискуссия оказалась далеко не односторонней. Многие киевляне стали на защиту тех, кто приходит к метро с палатками, отмечая, что такая практика существует фактически с начала полномасштабного вторжения и ранее не вызывала столь острых споров.

Так, пользовательница под ником itsmebarkova рассказала, что уже третий год подряд ходит в метро вместе с палаткой.

По ее словам, использование палатки связано не только с комфортом. Женщина объяснила, что ее домашняя кошка имеет проблемы со здоровьем и значительно легче переносит пребывание в укрытии именно в закрытом пространстве. Кроме того, палатка помогает защититься от сквозняков, которые являются привычным явлением на многих станциях метро.

Также она отметила, что многочасовые ночные тревоги часто заканчиваются только под утро, поэтому возможность хотя бы немного поспать непосредственно влияет на работоспособность людей на следующий день.

Позицию владелицы палатки поддержали и другие пользователи. Они отметили, что из-за постоянных сквозняков после ночевки в метро нередко приходится лечить простуды или обострения хронических заболеваний. По их словам, палатка позволяет создать хотя бы минимально комфортные условия для пребывания в укрытии в течение нескольких часов.

Кроме того, участники дискуссии обратили внимание на то, что большие палатки, рассчитанные на пять-семь человек, на практике встречаются не так часто, как об этом пишут в соцсетях. Некоторые пользователи отмечали, что большинство палаток, которые они видели в метро, занимают примерно ту же площадь, которую занимали бы люди, если бы просто разместились на полу с одеялами и карематами.

Еще один аргумент киевлян заключается в том, что настоящая проблема — не в самих палатках, а в нехватке мест в столичных укрытиях. По их мнению, метро фактически остается единственным местом в Киеве, которое многие жители считают достаточно безопасным во время комбинированных ракетно-дронных атак. Именно поэтому во время особо массированных обстрелов станции переполняются независимо от того, используют ли люди палатки.

"Всегда все ходили с палатками, и никогда не было никаких вопросов, люди на 4 год войны спустились в метро, и их это почему-то сильно задело ... как правило в палатке пару человек, по размерам занимают такую же площадь как и без него", — пишут в комментариях.

Более того, под заметкой женщины напомнили, что в начале полномасштабного вторжения на станциях метро часто стояли поезда, в которых люди могли переждать тревогу. По их мнению, возвращение такой практики частично помогло бы решить проблему нехватки места и защитить людей от сквозняков без необходимости устанавливать палатки.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев за последнее время. В результате ударов в разных районах столицы погибли четыре человека, еще 58 получили ранения, а повреждения получили жилые дома, медицинские учреждения, автозаправочные станции и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Также Фокус писал, что войска РФ около 7:20 нанесли повторный удар по Киеву баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщали о возможном обстреле ракетами "Циркон" с территории оккупированного Крыма.