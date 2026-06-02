"Метро — не готель": у Києві розгорівся скандал через намети в укриттях під час обстрілів (фото)

У ніч на 2 червня, коли Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Київ, тисячі жителів столиці традиційно спустилися до метро, яке залишається одним із найбезпечніших укриттів під час ракетних та дронових обстрілів. Однак після нічного обстрілу у соцмережах розгорілася дискусія, яка стосувалася вже не самої атаки, а умов перебування людей на станціях підземки.

Про це свідчать численні дописи та обговорення у соціальній мережі Threads, де користувачі активно ділилися власним досвідом перебування в метро під час нічної атаки.

У центрі суперечки опинилися туристичні намети, які частина киян встановлює безпосередньо на платформах метро під час повітряних тривог. І, зокрема, частина українців переконані, що такі конструкції займають надто багато місця в умовах переповнених укриттів та створюють незручності для інших людей. Натомість їхні власники стверджують, що палатки допомагають пережити багатогодинні тривоги, захиститися від протягів та забезпечити хоча б мінімальні умови для відпочинку.

До прикладу, увагу на ці проблеми звернула користувачка Threads під ніком ulechka.aa. За її словами, у ніч атаки вона разом із хлопцем та подругами спустилася до метро через загрозу обстрілів. Компанія намагалася знайти вільне місце на платформі, однак, обійшовши кілька ділянок станції, не змогла розміститися ніде, окрім проходів.

Зрештою молодим людям запропонували сісти поруч із одним із наметів. За словами авторки допису, вони намагалися зайняти якомога менше простору та не заважати іншим людям пересуватися платформою. Водночас сусіди з намету висловили невдоволення тим, що поруч розмістилася ще одна група людей.

"Мої подруги лягли хоч якось один на одного, бо сидіти стільки часу дуже важко. На що ми почули з намету поруч: "дєвочкі, может єщо к нам в палатку залезете, на меня тут ляжетє? Сколько можно піхаться. Нас тут троє, мєста мало." на що ми відповіли "вибачте, ми в метро, а не 5-зірковому готелі, і ми тут також не від великої радості. Нас на один квадратний метр, якось і помістилось 5 людей. А тут з великим наметом якась проблема?", — пише дівчина.

У коментарях чимало людей підтримали авторку допису. Зокрема, переважна більшість зазначала, що метро є громадським укриттям, тому кожен відвідувач повинен враховувати не лише власний комфорт, а й потреби інших. На їхню думку, ситуація, коли декілька осіб займають великий простір за допомогою палатки чи надувного матраца, виглядає несправедливою щодо тих, хто змушений сидіти в проходах або взагалі стояти протягом усієї ночі.

"Думаю має бути якийсь адекватний спосіб врегульовувати такі ситуації, тим більше коли метро це реально єдине укриття, яке повністю захищає від будь-яких прильотів і відповідно всі хто там хоче заховатися, мають на це однакове право", — пишуть у Threads.

Деякі користувачі заявили, що використання великих палаток у метро необхідно врегулювати на офіційному рівні. Також у коментарях лунали пропозиції заборонити встановлення наметів у підземці або обмежити використання габаритних речей, які можуть зменшувати доступний простір для інших людей.

"Взагалі дивує чому люди таке придумали, вже давно треба заборонити нести в метро ці палатки. Це укриття, а не наметове містечко. Хочуть розкласти палатку хай їдуть в ліс", — зазначили в коментарях.

Додаткового резонансу темі надав допис користувача під ніком gnomoverzhets. Він розповів, що під час перебування в укритті став свідком конфліктів між людьми через розподіл місця на платформі. За його словами, окремі відвідувачі навіть обговорювали можливість створення петиції щодо заборони палаток у метро.

"Розмови людей: мажорам палаточнікам має бути заборонений вхід в метро, треба створювати петицію, або хай пускають до себе як мінімум 3, або геть. Жінка порізала чоловіку палатку, бо він зайняв її постійне місце, де до нього завжди лежало 4 людини. Що думаєте?", — йдеться в його публікації.

Ще одна користувачка Threads, hmmarchuk, також висловилася проти використання великих палаток та надувних матраців. На її думку, люди можуть подбати про власний комфорт і більш компактними способами, не займаючи значну площу в укритті.

"Подумайте трохи про інших і купіть собі щось компактне. Можна забезпечити собі комфорт, який не буде заважати іншим", — додала дівчина.

Намети в метро: чому кияни їх використовують

Втім, дискусія виявилася далеко не односторонньою. Чимало киян стали на захист тих, хто приходить до метро з наметами, зазначаючи, що така практика існує фактично від початку повномасштабного вторгнення і раніше не викликала настільки гострих суперечок.

Так, користувачка під ніком itsmebarkova розповіла, що вже третій рік поспіль ходить до метро разом із палаткою.

За її словами, використання намету пов'язане не лише з комфортом. Жінка пояснила, що її домашня кішка має проблеми зі здоров'ям і значно легше переносить перебування в укритті саме в закритому просторі. Крім того, палатка допомагає захиститися від протягів, які є звичним явищем на багатьох станціях метро.

Також вона наголосила, що багатогодинні нічні тривоги часто закінчуються лише під ранок, тому можливість хоча б трохи поспати безпосередньо впливає на працездатність людей наступного дня.

Позицію власниці намету підтримали й інші користувачі. Вони зазначили, що через постійні протяги після ночівлі в метро нерідко доводиться лікувати застуди або загострення хронічних захворювань. За їхніми словами, палатка дозволяє створити хоча б мінімально комфортні умови для перебування в укритті протягом кількох годин.

Крім того, учасники дискусії звернули увагу на те, що великі палатки, розраховані на п'ять-сім осіб, на практиці зустрічаються не так часто, як про це пишуть у соцмережах. Деякі користувачі зазначали, що більшість наметів, які вони бачили в метро, займають приблизно ту саму площу, яку займали б люди, якби просто розмістилися на підлозі з ковдрами та карематами.

Ще один аргумент киян полягає в тому, що справжня проблема — не в самих наметах, а в нестачі місць у столичних укриттях. На їхню думку, метро фактично залишається єдиним місцем у Києві, яке багато мешканців вважають достатньо безпечним під час комбінованих ракетно-дронових атак. Саме через це під час особливо масованих обстрілів станції переповнюються незалежно від того, чи використовують люди палатки.

"Завжди всі ходили з наметами ,і ніколи не було ніяких питань,люди на 4 рік війни спустились в метро,і їх це чомусь сильно заділо…як правило в наметі пару людей,по розмірам займають таку ж площу як і без нього", — пишуть у коментарях.

Ба більше, під дописом жінки нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення на станціях метро часто стояли потяги, в яких люди могли перечекати тривогу. На їхню думку, повернення такої практики частково допомогло б розв'язати проблему нестачі місця та захистити людей від протягів без необхідності встановлювати намети.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ за останній час. Внаслідок ударів у різних районах столиці загинули чотири людини, ще 58 дістали поранення, а пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні заклади, автозаправні станції та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Також Фокус писав, що війська РФ близько 7:20 завдали повторного удару по Києву балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомляли про можливий обстріл ракетами "Циркон" з території окупованого Криму.