"Накрило хвилею уламків": будинок відомого продюсера постраждав від атаки росіян

Будинок українського ведучого та генерального продюсера радіо "Люкс ФМ" Євгена Фешака постраждав через дії росіян у ніч на 2 червня.

Уламки ракети під час масованого обстрілу Києва впали на дах оселі Євгена, зачепивши вибуховою хвилею. Про це продюсер розповів у своєму Instagram.

Будинок Фешака постраждав

"Мій будинок накрило хвилею уламків. На щастя, це були уламки у просто вільному падінні. Сьогодні ввечері після роботи піду їх збирати по даху. Напевно, будемо робити намисто якесь", — сказав Фешак.

Продюсер додав, що попри все це, потрібно вірити у краще.

"В Україні дуже багато постраждалих, багато руйнувань. У цій ситуації головне не зневірюватися. Це не комп’ютерна гра, яку можна поставити на паузу, зберегтися. Маємо пройти всі рівні й безумовно вийти переможцями. Слава Україні", — резюмував Євген.

Євген Фешак вийшов на звʼязок Фото: Instagram

Обстріл 2 червня — що відомо

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву, водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про вже про пʼятьох загиблих та 65 поранених.

Були влучання в житлові та нежитлові приміщення по всьому Києву. Окрім столиці, під ударом у ніч на 2 червня опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя та низка інших міст.

Тисячі жителів столиці традиційно спустилися до метро, яке залишається одним із найбезпечніших укриттів під час ракетних та дронових обстрілів. Однак після нічного обстрілу у соцмережах розгорілася дискусія.

Також Фокус писав, що війська РФ близько 7:20 завдали повторного удару по Києву балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомляли про можливий обстріл ракетами "Циркон" з території окупованого Криму.